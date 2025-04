Le possibili scelte di Paolo Vanoli per la trasferta di Napoli: Vlasic pronto a tornare dal 1′, Lazaro dalla panchina

Meno uno a Napoli-Torino, sfida valida per la 34ª giornata di Serie A. Una vigilia un po’ atipica, perché Vanoli non ha presentato la gara in conferenza stampa come di consueto e come scelto anche da Conte. Niente indicazioni di formazione, niente annunci sugli indisponibili, ma l’undici titolare non dovrebbe subire grandi variazioni rispetto all’uscita di mercoledì contro l’Udinese.

Le possibili scelte di Vanoli

Sarà 4-3-2-1 per Vanoli, che dovrà fare a meno dello squalificato Gineitis. In questo senso, vista anche la sua assenza, dovrebbero essere tre i cambi tra i titolari rispetto alla partita di mercoledì. In porta c’è sempre Milinkovic-Savic, con Maripan e il rientrante Coco da centrali. Sulla destra si rivede Walukiewicz, mentre a sinistra è confermatissimo Biraghi. Ad assumere i compiti di regista ovviamente Ricci, che verrà affiancato ancora una volta da Linetty e Casadei. I trequartisti saranno invece Elmas e Vlasic, di rientro dal problema muscolare che lo ha tenuto fermo per due settimane. Tutti alle spalle di Adams, sempre favorito su Sanabria per guidare l’attacco.

La probabile formazione del Torino

Probabile formazione Torino (4-3-2-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Linetty, Ricci, Casadei; Vlasic, Elmas; Adams. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Pedersen, Masina, Dembelé, Lazaro, Karamoh, Perciun, Cacciamani, Tameze, Ilic, Sanabria. Allenatore: Vanoli

Squalificati: Gineitis

Infortunati: Zapata, Schuurs, Ilkhan, Njie, Sosa, Salama, Savva