Le possibili scelte di Conte per la sfida contro il Torino: il tecnico pugliese ripropone l’attacco a due con Raspadori e Lukaku

Solamente 4 giorni dopo il successo contro l’Udinese che ha riconfermato il 10° posto in classifica, il Torino torna in campo per andare a far visita al Napoli di Antonio Conte. Una partita importantissima per gli azzurri, che dopo aver recuperato tre punti all’Inter lo scorso weekend hanno la possibilità di portarsi da soli in testa alla classifica con una vittoria, visto che la squadra di Inzaghi giocherà contro la Roma. Per questo motivo, al di là delle assenze, il tecnico pugliese schiererà la miglior formazione possibile cercando anche di sfruttare la stanchezza del Toro.

Le possibili scelte di Conte

L’assenza di Neres, che potrebbe stare fuori fino a fine stagione, è pesantissima, e Conte pensa addirittura di cambiare modulo per questo motivo. Né 4-3-3 né il solito 3-5-2: per la partita di stare l’allenatore ex Juventus e Inter dovrebbe optare per un inedito 4-4-2. In porta ci sarà ovviamente Alex Meret, uno dei migliori portieri di questo campionato, mentre sui terzini i soliti Di Lorenzo e Spinazzola. Sorpresa in mezzo, dove al fianco di Rrahmani – viste le assenze di Buongiorno (dal 1′) e di Juan Jesus – non verrà riconfermato Rafa Marin ma verrà adattato Olivera. In cabina di regia Lobotka con accanto Anguissa, mentre Politano farà da esterno destro e McTominay coprirà la corsia opposta. Infine, il tandem d’attacco sarà formato da Lukaku e Raspadori.

La probabile formazione del Napoli

Probabile formazione Napoli (4-4-2): Meret, Di Lorenzo, Rrhamani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Raspadori, Lukaku. A disposizione: Scuffet, Contini, Buongiorno, Rafa Marin, Billing, Mazzocchi, Gilmour, Hasa, Simeone, Ngonge, Okafor. Allenatore: Conte.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Juan Jesus