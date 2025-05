Diversità di vedute tra il presidente e il trequartista croato, ma i fatti sembrano dare ragione a Vlasic: in tanti possono partire

Sarà un’estate all’insegna di cambiamenti in casa Torino, seppur Cairo abbia voluto far intendere il contrario. Nell’ormai virale intervista postpartita in cui il presidente se l’è presa con Vanoli, tra i temi toccati c’è stato anche quello legato al mercato, con il patron granata che ha fatto capire che non c’è bisogno di rivoluzionare la squadra: “Squadra da rifare? No, ci sono innesti da fare, come in tutte la stagioni. Ma l’ossatura c’è”. Parole dissonanti però rispetto a quelle espresse nello stesso momento da Vlasic dalla pancia dell’Olimpico Grande Torino: “Io rimango ma ci saranno tanti cambiamenti in squadra”. E le premesse sembrano dargli ragione.

Tanti i sicuri partenti

Tra acquisti e cessioni, Davide Vagnati dovrà fare un cospicuo e minuzioso lavoro. 4 entrate sono per esempio già messe in conto, perché dovranno sostituire numericamente i partenti Linetty, Karamoh, Salama e Borna Sosa. I primi due non hanno infatti ricevuto proposte di rinnovo di contratto, e andranno in scadenza il prossimo 30 giugno. L’attaccante ex Reims e l’esterno croato, invece, non hanno dimostrato di fatto nulla e non verranno riscattati.

E altrettanti potrebbero lasciare

Per non parlare di tutti quelli il cui futuro è al momento una grossa incognita. Da un lato ci sono i pochi giocatori che hanno fatto bene quest’anno, dall’altro le grandi delusioni: tutti accomunati dalla possibilità di essere ceduti. Con molta probabilità i sacrificati per fare cassa saranno o Ricci o Milinkovic-Savic, entrambi sui taccuini di big club italiani ed europei; tra gli altri che hanno fatto discretamente bene, invece, c’è anche Elmas: non è ancora chiaro se il macedone verrà riscattato o meno. Passando alle note dolenti, sembrano quasi certe le partenze di Sanabria, Ilic, Tameze, Pedersen e anche Dembelé, tutti giocatori che non hanno assolutamente convinto quest’anno e che in caso di offerta giusta faranno le valigie. Sarà dunque un’estate di rivoluzione e grandi cambiamenti, purché Cairo dica il contrario.