Il difensore del Torino sta recuperando dal lungo infortunio ed è fiducioso di poter ritornare per la prossima stagione

Dopo quel tremendo infortunio che aveva interessato il legamento crociato del ginocchio sinistro, il difensore centrale Schuurs ha parlato con alcuni tifosi all’esterno del Filadelfia della sua condizione: “Il ginocchio non mi fa più male nemmeno sotto sforzo, sto meglio: il mio ritorno in campo sarà tra settembre e ottobre”. Prima dell’inizio della nuova stagione il difensore olandese farà di tutto per completare il suo recupero e poter tornare ad allenarsi con la squadra in vista della preseason: “Ora proseguirò con il lavoro muscolare e anche nei prossimi giorni continuerò a lavorare qui in città con gli altri infortunati. Poi mi godrò le vacanze e andrò in ritiro con i miei compagni”.