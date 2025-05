Ecco i 27 convocati del tecnico della nazionale per le sfide valide per la qualificazione al Mondiale contro Norvegia e Moldavia

Il commissario tecnico Lucciano Spalletti ha aspettato la conclusione della stagione per comunicare i nomi dei 27 giocatori convocati per le partite contro la Norvegia e la Moldavia in programma rispettivamente il 6 e 9 giugno. Tra i convocati a disposizione di Spalletti, anche due giocatori del Torino prenderanno parte a questo capitolo della nazionale, Ricci e Casadei si sono guadagnati la possibilità di vestire i propri colori per rappresentare l’Italia

L’elenco dei convocati:

Ecco i nomi dei 27 convocati che prenderanno parte agli incontri per la nazionale italiana:

Portieri: Donnarumma, Vicario, Meret

Difensori: Acerbi, Buongiorno, Cambiaso, Bastoni, Coppola, Di Lorenzo, Dimarco, Gabbia, Gatti, Udogie, Zappacosta

Centrocampisti: Barella, Casadei, Frattesi, Locatelli, Ricci, Rovella, Tonali

Attaccanti: Kean, Lucca, Maldini, Orsolini, Raspadori, Retegui