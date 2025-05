Al termine della stagione la squadra di Vanoli ha consolidato l’11a posizione portando più di 3 milioni di euro nelle casse del Torino

Allo scadere dei 90 minuti della 38a giornata, il Torino nonostante abbia guadagnato un solo punto nelle ultime 5 partite, è riuscito a consolidare l’11esimo posto in classifica a pari punti con l’Udinese, che però avendo perso il confronto negli scontri diretti si colloca alle spalle della squadra granata. Per la stagione 2024/25, il valore complessivo legato esclusivamente al piazzamento in classifica è stato stimato in circa 100 milioni di euro. L’11esima posizione in classifica ha permesso al Torino di incassare 3,1 milioni di euro, contro i 2,8 milioni di euro della squadra friulana.

Quanto hanno guadagnato i Club di Serie A:

Nonostante la squadra di Vanoli sia riuscita ad agguantare questo risultato, ammonta a 700 mila euro la differenza degli ulteriori possibili ricavi che il Torino avrebbe potuto ottenere se fosse riuscito a consolidare la 10a posizione in campionato prima della parabola discendente dell’ultimo periodo stagionale. Il Como che ha terminato il suo campionato in 10a posizione è riuscito a distanziare il Torino di 5 punti ottenendo così la possibilità di incassare 3,8 milioni di euro. Ecco quanto hanno guadagnato tutti i Club di Serie A per il rispettivo piazzamento in classifica:

Napoli : 15,7 milioni di euro

Inter : 13,2 milioni di euro

Atalanta : 11,3 milioni di euro

Juventus : 9,4 milioni di euro

Roma : 8,1 milioni di euro

Fiorentina : 6,9 milioni di euro

Lazio : 5,6 milioni di euro

Milan : 5,0 milioni di euro

Bologna : 4,4 milioni di euro

Como : 3,8 milioni di euro

Torino : 3,1 milioni di euro

Udinese : 2,8 milioni di euro

Genoa : 2,5 milioni di euro

Verona : 2,2 milioni di euro

Cagliari : 1,9 milioni di euro

Parma : 1,6 milioni di euro

Lecce : 1,3 milioni di euro

Empoli : 0,9 milioni di euro

Venezia : 0,6 milioni di euro

: 0,6 milioni di euro Monza: 0,3 milioni di euro