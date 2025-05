Nikola Vlasic ha parlato al termine di Torino-Roma 0-2. Le parole del numero 10 dopo la sconfitta in casa del Toro

Nikola Vlasic ha parlato al termine di Torino-Roma 0-2 in conferenza stampa. Il croato stasera non ha brillato come del resto i granata, che hanno chiuso tra i fischi della Maratona e di tutto lo stadio. Ecco le sue parole in conferenza stampa.

La conferenza stampa

Quanto fa male aver chiuso così?

“Una stagione dura, le ultime partite sono andate male, non abbiamo giocato bene, è stato difficile, contro una squadra forte. Abbiamo giocato bene nel primo tempo e poi nel secondo tempo abbiamo subito pure il raddoppio. Sono dispiaciuto per queste ultime cinque partite”.

Dopo la salvezza la squadra si è fermata…

“Non ho visto nessuno non dare il 100%, abbiamo giocato male, abbiamo perso tante partite, non me lo spiego, mi sarei aspettato anche io di più”.

Che obiettivo?

“Io rimango, voglio restare qui, mi piace la città, mi piacciono i tifosi. Obiettivi? Non sappiamo chi rimane e chi viene, ci saranno tanti ricambi in squadra, dobbiamo aspettare e vedere cosa succedere”.

Ti aspettavi in questi anni che il Toro non avrebbe lottato per l’Europa?

“Abbiamo lottato fino all’ultimo con Juric, quando si vede quanto spendono, io voglio semrpre vincere, ma la verità è che noi non siamo forti come la Roma, dobbiamo lavorare di più per vincere”.

A fine partita Cairo è venuto da voi?

“Non abbiamo ancora visto il Presidente, lo vedremo domani al Fila e parleremo, ci sarà una riunione ma nessuno finora ha parlato”.