Claudio Ranieri ha parlato al termine di Torino-Roma 0-2: “Ho preso la squadra nel momento peggiore, con il morale a terra”

Claudio Ranieri ha parlato al termine di Torino-Roma 0-2 a DAZN: “Nel secondo tempo con il Milan avevamo fatto buone cose con il 4-3-3. Quando loro avevano palla invece potevamo fare 3-5-2. I ragazzi lo volevano e io sono contento per questo. Abbiamo dato tutto, siamo soddisfatti. Faccio i complimenti alla Juventus ma noi ci abbiamo provato fino in fondo. Fra qualche mese, anno ripenserò a quello che è stata la mia carriera. Il nome dell’allenatore? Nonostante la piazza, il nome non è ancora uscito. Incredibile (ride, ndr). Ma sarà il presidente a dirlo. La scossa con me c’è stata, ma io la squadra l’ho presa nel momento peggiore. Non posso dire cosa sarebbe successo se l’avessi presa dall’inizio. Sono stato fortunato con i tifosi: sanno che non vendo fumo ma dico le cose come stanno. I complimenti me li prendo e mi fanno piacere”.

La conferenza stampa

“Sono contento e orgoglioso, la squadra aveva il morale sotto i tacchi, ho detto di tornare a divertirci e lottare. Devo dire grazie ai ragazzi, i ragazzi ci hanno coccolato, lo stadio era sempre pieno”.

Gli applausi sono arrivati anche dai tifosi del Toro…

“Devo ringraziare il Toro per le immagini sullo schermo, lo stadio ha applaudito e non me lo aspettavo, sono cose che lasciano sorpreso. Bello se applaudono i tuoi tifosi ma ringrazio anche i tifosi del Toro”.

L’allenatore si è liberato da un’altra squadra o c’è solo l’accordo?

“Io non dico niente perché ancora sono l’allenatore, è antipatico chiedere all’allenatore della Roma chi sarà il prossimo (ride, ndr). Non rispondo, lo dirà il presidente, è una questione di rispetto”.

C’è qualcosa che poteva essere stata fatta diversamente? Per esempio contro la Juve?

“Quando giochi contro una squadra te ne accorgi, c’era volontà e determinazione di metterci sotto. Siamo stati bravi a non dare spunti in contropiede a una squadra che voleva il contropiede, non si può avere tutto. Quando sono arrivato molti vedevano il buio, onestamente non pensavo di poter arrivare fino in Champions anche se non metto limiti alla provvidenza. Sarebbe stato un fatto eccezionale, vedendo le partite di tutti mi sembrava logico che un passo falso lo avremmo fatto”.