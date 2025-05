Perciun e Gabellini almeno ci provano, mediana sottotono, Elmas e Vlasic spenti: le pagelle di Torino-Roma

MILINKOVIC-SAVIC 6: rigore imparabile, sul 2-0 evita il tris all’11’, respingendo con i piedi il tiro di Saelemaekers.

DEMBELE’ 5.5: ingenuo nel commettere quel fallo che porta l’arbitro ad assegnare il calcio di rigore alla Roma. Non sarà il giocatore di maggior qualità della rosa (st 14′ PERCIUN 6: impegna Svilar con una conclusione che il portiere della Roma è costretto a parare in due tempi)

MARIPAN 6: non è una partita in cui deve fare gli straordinari

MASINA 6: alla terza di fila da titolare, il numero 5 granata mantiene il suo livello standard di prestazione delle ultime settimane (st 28′ WALUKIEWICZ 6: entra quando la partita è ormai chiusa)

BIRAGHI 5: si limita più a frenare Soulé anche se è proprio dai piedi dell’ex Juve che parte il cross perfetto per la testa di Saelemaekers

RICCI 5.5: se è stato il commiato non è stato irresistibile (st 28′ LINETTY 5.5: non fa cambiare marcia alla mediana granata)

CASADEI 4.5: finale coerente con la parabola discendente che ha visto l’ex Chelsea calare alla distanza dopo un inizio promettente (st 14′ GINEITIS 5.5: abituati a vederlo cambiare le partite a gare in corso, stavolta il lituano non fa niente di più di chi ha sostituito)

LAZARO 4: la dormita colossale sul gol del 2-0 che chiude una partita mai cominciata è l’emblema della sua serata. C’è ma non sa di esserci, a quanto pare.

VLASIC 5: luce spenta per il croato. Stavolta il numero dieci non si accende praticamente mai e la squadra ne risente.

ELMAS 5: si ricorda come si fa più o meno dopo un’oretta soporifera, poi però scompare di nuovo (st 35′ GABELLINI 6: finalmente l’esordio in Serie A. Entra e tira in porta dopo nemmeno un minuto. Ci voleva tanto?

ADAMS 5.5: insegue il gol numero 10 in Serie A che gli permetterebbe di agguantare un giocatore di livello come il compianto Law. Non ci riesce. Un paio di conclusioni nelle rare occasioni in cui riceve qualche pallone giocabile.

All. VANOLI 5: viene da chiedersi perché in una partita del genere, arrivata dopo una serie di figuracce, vada ad insistere con una formazione composta da calciatori in partenza, svogliati, assenti, pur avendo una panchina pullulante di giovani scalpitanti. Si sbraccia e si arrabbia ma è da settimane che la squadra è in ferie: e infatti chi nel secondo tempo ci prova sono proprio loro, i ragazzini.