Sintesi e commento / Altra prestazione imbarazzante in questo finale di campionato per il Torino. La Maratona canta: “Vergognatevi”

Per l’ultima partita di questo campionato, Paolo Vanoli decide di non effettuare alcun turnover e contro la Roma gioca la formazione titolare con Lazaro, Vlasic e il rientrante Elmas alle spalle di Adams, Ricci e Casadei in mediana. La notizia del gol immediato di Fila contro la Juventus galvanizza la Roma che parte subito forte e al 7′ ha la prima occasione con Paredes che calcia però alto. Al 15′ Saelemaekers viene steso in area da Dembélé: rigore netto che Paredes trasforma portando in vantaggio la Roma. Il Torino sembra lo stesso delle ultime settimane: lento, macchinoso e prevedibile, i giallorossi hanno così vita facile. La squadra granata si fa vedere con un tiro di Adams che finisce sul fondo. Più pericolosa la Roma con Koné e Soulé che non trovano lo specchio della porta per una questione di pochi centimetri. Con il passare dei minuti dagli spalti arrivano i primi fischi anche per i calciatori granata dopo alcuni errori tecnici. Il primo tempo finisce con i fischi dei tifosi granata e con la Roma in vantaggio per 1-0.

Torino-Roma: il secondo tempo

Il secondo tempo ricomincia con gli stessi ventidue protagonisti della prima frazione e anche il copione della partita è lo stesso. Il Torino è sempre lento e prevedibile, la Roma ha più fame e all’8′ Saelemaekers di testa segna il 2-0: il belga viene lasciato tutto solo in area di rigore e non ha problemi a battere Milinkovic-Savic. Al 12′ ancora Saelemaekers si rende pericoloso ma Milinkovic-Savic con i piedi respinge. Vanoli decide allora allora di inserire Perciun e Gineitis al posto di Dembélé e Casadei. Al 20′ la Roma sfiora il 3-0 con Soulé che con un tiro a giro colpisce la parte alta della traversa, proprio in quel momento la Maratona inizia a cantare: “Meritiamo di più”. AL 25′ il Torino ha la prima vera occasione con un colpo di testa di Adams che viene però parato da Svilar. Al 27′ Vanoli toglie Ricci e inserisce Linetty (all’ultima in granata) oltre a Walukiewicz per Masina. Al 31′ Perciun, entrando bene anche questa sera, impegna Svilar con una conclusione dal limite. Al 36′ Vanoli fa debuttare anche Gabellini, che entra al posto di Elmas: pochi secondi dopo il suo ingresso in campo proprio l’attaccante della Primavera va al tiro non trovando però la porta. Poi è la Roma ad avere un’occasione con un colpo di testa di Angelino su cui Milinkovic-Savic riesce a opporsi. Al 39′ la Roma troverebbe anche il 3-0 con Cristante ma viene annullato per un precedente fuorigioco di Angelino. La partita finisce per 2-0 ma soprattuto termina con i fischi e la contestazione da parte dei tifosi alla squadra, oltre che alla dirigenza.