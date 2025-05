Torino-Roma, la diretta della partita di Serie A 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino e Roma scendono in campo nel 38esimo turno di Serie A. I giallorossi cercheranno la vittoria al Grande Torino per cercare di ottenere la qualificazione in Champions League. Il Toro potrebbe essere l’ago della bilancia della Serie A. Con una sconfitta, la Roma rischierebbe di mandare in fumo il sogno. I granata di Paolo Vanoli vogliono concludere la stagione in maniera positiva. L’ultimo incrocio tra le squadre ha sorriso alla Roma: all’Olimpico, lo scorso 31 ottobre i giallorossi hanno battuto il Toro 1-0, grazie alla rete di Paulo Dybala. Segui in diretta di Torino-Roma su Toro.it.

Torino-Roma 0-2: il tabellino

Marcatori: pt 18′ Paredes (r, R), st 8′ Saelemaekers (R)

Ammoniti: st 18′ Maripan (T), st 30′ Celik (R)

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Dembelé (st 14′ Perciun), Maripan, Masina (st 26′ Walukiewicz), Biraghi; Ricci (st 26′ Linetty), Casadei (st 14′ Gineitis); Lazaro, Vlasic, Elmas (st 36′ Gabellini); Adams. A disp. Paleari, Donnarumma, Coco, Pedersen, Ilic, Ilkhan, Cacciamani, Dalla Vecchia, Karamoh, Sanabria. All: Vanoli.

Roma (3-5-2): Svilar; Celik (st 45′ Hummels), Mancini, Ndicka; Soulé (st 45′ Rensch), Cristante, Paredes (st 45′ Pisilli), Koné, Angelino; Saelemaekers (st 45′ Baldanzi), Shomurodov (st 26′ El Shaarawy). A disp. De Marzi, Gollini, Saud, Nelsson, Gourna Douath, Salah-Eddine, Dovbyk, Pellegrini, Dybala. All. Ranieri.

Arbitro: Di Bello di Brindisi (ass. Cecconi e Bhari; IV Cosso; Var Chiffi; Avar Paterna)

Torino-Roma: la diretta

48′ Finisce qui la Serie A 2024/2025 del Torino

45′ 3 minuti di recupero

45′ SOSTITUZIONI NELLA ROMA: entrano Baldanzi, Rensch, Hummels e Pisilli al posto di Saelemaekers, Soulé, Celik e Paredes

42′ Palo di Adams ma c’era fuorigioco

39′ Gol della Roma con Cristante: annullato per fuorigioco di Angelino

37′ Altra parata di Vanja sul colpo di testa di Angelino

36′ Gabellini calcia con il sinistro: alto da fuori!

36′ SOSTITUZIONE NEL TORINO: entra Gabellini al posto di Elmas

35′ Angelino con il sinistro mette in mezzo per la testa di Cristante ma Milinkovic-Savic blocca

34′ Attacca la Roma

31′ Ci prova Perciun con il destro potente ma para Svilar

30′ AMMONITO Celik per fallo su Vlasic

26′ SOSTITUZIONE NELLA ROMA: entra El Shaarawy al posto di Shomurodov

26′ SOSTITUZIONI NEL TORINO: entrano Walukiewicz e Linetty al posto di Masina e Ricci

25′ Lazaro per Adams di testa: Svilar blocca

25′ 20 minuti al termine

23′ Dopo il coro della Maratona “meritiamo di più!”, parte il solito coro contro Cairo

20′ Soulé prende traversa con il suo mancino

18′ AMMONITO Maripan per proteste

18′ Sospetto contatto tra Elmas e Shomurodov al limite dell’area ma non c’è niente

14′ SOSTITUZIONI NEL TORINO: entrano Gineitis e Perciun al posto di Casadei e Dembelé

12′ Vanja para con i piedi il sinistro di Saelemaekers

11′ Toro inerme come nelle ultime gare

8′ Soulé crossa dalla destra sul secondo palo con il mancino. Saelemaekers di testa non sbaglia

8′ Gol della Roma di Saelemaekers

8′ Si alzano i ritmi della gara

5′ Masina ci prova da fuori ma palla alta

5′ Gira palla il Toro che prova a reagire

1′ Si riparte! Muove palla il Toro

SECONDO TEMPO

47′ Finisce qui il primo tempo

45′ 2 minuti di recupero

42′ Ritmi non alti

39′ Occasione per Elmas che con il destro calcia da dentro l’area. Para Svilar

36′ Fallo di Ndicka su Dembelé

33′ Soulé calcia alto con il suo mancino da fuori area

32′ Fallo di Vlasic

28′ Dembelé scappa via a Ndicka e poi dopo un sombrero su Celik calcia ma il suo tiro è deviato

23′ Sfiora il 2-0 la Roma con Koné servito da Celik: salva tutto Elmas

21′ Vlasic in area scarica per Ricci. Il capitano calcia con il destro ma il suo tiro è deviato in corner

20′ Attacca il Toro

18′ Vanja intuisce ma non basta sulla sua destra a mezza altezza

18′ GOL della Roma con Paredes

15′ Calcio di rigore per la Roma: fallo di Dembelé su Saelemaekers!

14′ Fallo di Adams su Paredes

12′ Adams calcia male scivolando dal limite

10′ Soulé rientra sul suo mancino e ci prova a giro ma palla fuori di molto

8′ Ancora Paredes che ci prova da fuori ma la palla finisce questa volta larga

7′ Paredes calcia alto sullo scarico di Cristante

5′ Gira palla la Roma

2′ Palo di Shomurodov! Angelino lo imbuca sulla sinistra e lui con il mancino prende il palo esterno

1′ Si parte! Muove palla la Roma

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio alle 20.45

Torino-Roma: le formazioni ufficiali

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Dembelé, Maripan, Masina, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. A disp. Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Coco, Pedersen, Ilic, Ilkhan, Linetty, Cacciamani, Gineitis, Dalla Vecchia, Perciun, Gabellini, Karamoh, Sanabria. All: Vanoli.

Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Cristante, Paredes, Koné, Angelino; Saelemaekers, Shomurodov. A disp. De Marzi, Gollini, Rensch, Saud, Hummels, Nelsson, Gourna Douath, Salah-Eddine, Baldanzi, Pisilli, El Shaarawy, Dovbyk, Pellegrini, Dybala. All. Ranieri.

Torino-Roma: il prepartita

Ore 20:30 Ranieri riceve un premio alla carriera, tutto lo stadio in piedi per applaudirlo.

Ore 20:25 Le squadre hanno terminato il riscaldamento e sono rientrate negli spogliatoi.

Ore 20:20 Il presidente Cairo è entrato in campo prima della partita. Tanti fischi per lui e adesso continuano i cori contro di lui.

Ore 19:18 Adesso è il turno della Roma, che arriva allo Stadio Olimpico Grande Torino con il suo bus.

Ore 19:08 Il pullman del Torino è arrivato allo Stadio Olimpico Grande Torino per la partita che inizierà tra poco contro la Roma.

Ore 18.45 Mancano ancora due ore all’inizio di Torino-Roma. Intorno allo stadio Olimpico Grande Torino ci sono già tanti tifosi che iniziano ad entrare all’interno dello stadio. I pullman non sono ancora arrivati: le squadre sono attese nella prossima mezz’ora. Una volta arrivati, per i giocatori il solito rito: qualche passo sul terreno di gioco prima di guadagnare gli spogliatoi e prepararsi per il riscaldamento che precederà la gara.

Torino-Roma: dove vederla in tv e streaming

Domenica 24 maggio 2025 alle ore 20.45 andrà in scena la sfida tra Torino e Roma. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva sulla piattaforma di DAZN.