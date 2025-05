La conferenza stampa dell’allenatore del Torino dopo la sconfitta contro la Roma nell’ultima sfida del campionato

“Dispiace per questo finale, abbiamo incontrato una squadra con valori tecnici importanti, puoi solo contrastarli con la partita perfetta, anche stasera l’episodio del rigore ha cambiato la partita, poi fai fatica, abbiamo provato a reagire, c’è delusione. Abbiamo con questo ultimo finale buttato via quello che avevamo ripreso, uscendo insieme da una situazione difficile. Da domani servirà lucidità per capire cosa possiamo fare di meglio”.

Vlasic ha parlato di una riunione domani al Fila?

“No, non ‘è nessuna riunione e vorrei chiarirlo. Come sempre quando finiamo la stagione, ci sarà un momento per ritrovarci, a parte chi deve partire e ha voli per le Nazionali. Domani ci ritroveremo, mi sembra non rispettoso, ci ritroveremo. Normale che sia deluso dal suo allenatore, ci mancherebbe altro. Problemi col Presidente? L’ho solo incrociato”.

Il presidente Cairo ha detto di essere deluso da lei, che avrebbe dovuto essere più equilibrato parlando di Como, Atalanta e Bologna. La sorprendono queste frasi?

“Non mi sorprendono le frasi del presidente, le sto sentendo da te, con eleganza al compleanno ha espresso questa delusione, è il mio presidente ed è giusto che sia deluso, deve arrabbiarsi con me, sono io l’allenatore della squadra, se non ci sono state le motivazioni giuste penso sia giusto che io sia indicato come responsabile”.

Sente di poterlo essere ancora l’allenatore del Torino?

“Ho ancora un anno di contratto, sono pronto a prendermi le mie responsabilità”.

Faresti le stesse scelte o sarebbe stato giusto dare spazio ai giovani?

“Io voglio tutelare i giovani, penso sia doveroso dare loro lo spazio, non per trovare delle motivazioni, stasera ha esordito Gabellini. I ragazzi bisogna farli crescere con calma, chi è partito dall’inizio è chi ha fatto sempre bene in questo finale. Poi bisogna sempre vedere chi c’è dall’altra parte, c’era la Roma…”.

Rischi di fare il capro espiatorio?

“Non posso commentare parole del presidente se non ce l’ho davanti. Bisogna valutare la stagione con lucidità, se mi dirà queste parole darò le mie spiegazioni”.