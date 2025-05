Le parole di Urbano Cairo al termine della Serie A 2024/2025: “Deluso da Vanoli, faremo tutte le valutazioni del caso”

Urbano Cairo ha parlato al termine di Torino-Roma 0-2. Queste le sue parole che spiazzano tutti: “Rispetto allo scorso anno, bilancio deficitario. Abbiamo 2 posizioni in meno, 9 punti in meno. In un certo momento ho visto una crescita importante, non perdevamo mai e abbiamo fatto innesti interessanti da Casadei, Elmas e Biraghi. Poi alla 30^ giornata ho detto al mister: ‘Mister, quando siamo andati in Europa l’ultima volta esattamente 11 anni fa, avevamo alla 30^ giornata 39 punti. Come adesso. In 8 partite facciamo 18 punti. Con Ventura in panchina e le partite erano di questa difficoltà qua. Facciamo un gran finale’. E lui ci credeva, mi ha detto ‘Sì, come no’. Tant’è che ha detto che erano finali, ma era meglio se erano semifinali. Non andiamo mica bene. Mi aspettavo molto di più. Deluso da Vanoli, faremo tutte le valutazioni del caso. Chi è che fa giocare la squadra? Chi la mette insieme? Ha le sue responsabilità”.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO