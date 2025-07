Sono state comunicate le formazioni ufficiali della prima amichevole estiva del Torino di Baroni: subito Ismajli dall’inizio

Manca pochissimo all’esordio del Torino di Marco Baroni in amichevole estiva. Alle 17 a Prato allo Stelvio di gioca Torino-Ingolstadt. Sono state comunicate le formazioni ufficiali. Ismajli subito titolare al fianco di Coco. Anche Cacciamani e Ilic dall’inizio. Masina terzino e Gineitis trequartista. Anjorin parte in panchina. Di seguito, le scelte per la partita.

Torino-Ingolstadt: le formazioni ufficiali

Torino (4-2-3-1): Paleari; Lazaro, Ismajli, Coco, Masina; Ilic, Tameze; Gineitis, Vlasic, Cacciamani; Adams. A disp. Donnarumma, Milinkovic Savic, Popa, Walukiewicz, Sanabria, Maripan, Anjorin, Pedersen, Dembelè, Casadei, Biraghi, Ciammaglichella, Bianay Balcot, Gabellini, N’Guessan, Mullen. All. Baroni

Ingolstadt: Ponath, Hoppe, Decker, Sturm, Kaygin, Christensen, Rosenlocher, Costly, Lorenz, Frode, Ozturk. A disp. Eisele, Gul, Deichmann, Kugel, Sekulovic, Hengmith, Maljojoki, Hapi, Oladosu, Rexhepi, Michelbach, Osei-Tutu. All. Wittmann