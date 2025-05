Sky Sport Insider ha ricostruito gli eventi che hanno portato alla definitiva rottura tra Paolo Vanoli e parte dello spogliatoio granata

Paolo Vanoli chiude le valigie e si prepara all’addio definitivo al Torino. Dopo appena una stagione (negativa), l’allenatore granata abbandona il Filadelfia, portando con sé l’amaro in bocca. La spaccatura tra Vanoli e il Torino è stata a tuttotondo e ha riguardato anche la squadra.

Sky Sport Insider ha fatto luce sulle cause del divorzio tra Paolo Vanoli e il Toro. Come svelato dalla testata, prima del match con la Roma l’allenatore ha avuto un acceso confronto con i giocatori che ha incrinato definitivamente il rapporto tra Vanoli e i granata.

Vanoli contro la squadra

Il campionato del Torino è stato insufficiente. I granata hanno concluso la stagione all’undicesimo posto in Serie A, con un’annata iniziata bene e terminata in modo tragico. Una vittoria in 9 partite, contestazioni e fischi.

Come ha svelato Sky Sport, l’allenatore ha avuto un acceso confronto con i giocatori alla vigilia della sfida contro la Roma. Ad accendere la miccia è stata la mancata presenza di un calciatore che avrebbe dovuto presentarsi al Filadelfia per una visita medica e che, invece, non si è recato al centro sportivo.

L’orgoglio e la schiettezza

L’episodio è stato intollerabile per Vanoli che ha parlato in maniera schietta nello spogliatoio, accusando i suoi uomini di scarsa professionalità. “Dov’è l’orgoglio? Non prendiamoci in giro“, questa la considerazione dell’allenatore rivolta ai giocatori. Secondo quando riportato da Sky Sport, Vanoli non si è pentito dello sfogo, preferendo la schiettezza a una maschera che, prima o poi, sarebbe comunque caduta.