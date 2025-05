I convocati per i match delle Nazionali: nella Serbia c’è Ilic ma non Milinkovic-Savic. La Lituania e la Macedonia chiamano Gineitis ed Elmas

La Serie A 2024/2025 è giunta al termine e, come di consueto, è tempo di Nazionali. Le varie squadre stanno diramando le liste dei convocati. Come vi abbiamo raccontato, Samuele Ricci e Cesare Casadei sono stati chiamati dall’Italia di Luciano Spalletti. Gli Azzurri affronteranno la Norvegia e la Moldavia rispettivamente il 6 e il 9 giugno per le sfide di qualificazione al Mondiale del 2026. Nel percorso della squadra di Spalletti anche Pedersen, che è stato convocato dal CT Solbakken.

La Scozia ha convocato Ché Adams, la Croazia ha lasciato a casa Nikola Vlasic e Borna Sosa. Ai già noti convocati si aggiungono diversi granata. Tra questi Ilic, Gineitis, Walukiewicz e non solo. Fa rumore un’esclusione eccellente.

Serbia, sì Ilic, no Vanja

La Serbia si prepara per le due sfide valevoli per la qualificazione ai prossimi Mondiali. La Nazionale affronterà l‘Albania il 7 giugno e Andorra tre giorni dopo. L’allenatore Dragan Stojkovic ha diramato la lista dei convocati.

Ivan Ilic si unirà alla spedizione con i connazionali. Nonostante la stagione negativa, il centrocampista è stato convocato dall’allenatore. Esclusione eccellente tra i pali. La Serbia non ha convocato Vanja Milinkovic-Savic. Autore di una buona stagione, il portiere è stato ignorato dalla sua Nazionale.

Gineitis ed Elmas in patria. Walu convocato dalla Polonia

Gvidas Gineitis ed Eljif Elmas sono stati convocati dalla Lituania e dalla Macedonia. Il primo si sta ritagliando uno spazio importante con la sua Nazionale. Il numero 66 granata vanta 18 presenze con la Lituania, arricchite da 2 gol e 2 assist. La Nazionale ha già iniziato il suo cammino verso il prossimo campionato mondiale. Nelle prime 2 gare, i lituani hanno perso 1-0 contro la Polonia e pareggiato 2-2 contro la Finlandia, grazie a un gol di Gineitis.

Elmas è un punto fermo della Macedonia. Il trequartista è la stella della Nazionale, con cui ha raccolto 67 presenze, 13 gol e 10 assist. La formazione macedone ha già rotto il ghiaccio con le qualificazioni al prossimo Mondiale, vincendo contro il Liechtenstein e pareggiando con il Galles. Nei prossimi due turni, i giallorossi affronteranno il Belgio e il Kazakistan. Sebastian Walukiewicz partirà in direzione Polonia. Il difensore ha ottenuto 9 presenze con la sua Nazionale e contro la Moldavia o con la Finlandia potrebbe arrivare alla doppia cifra.