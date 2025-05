Cairo: “Il Torino di Ventura aveva gli stessi punti di quello di Vanoli. Poi…”. Ecco perché il confronto del presidente non sta in piedi

“Alla trentesima giornata ho detto a Vanoli che quando siamo andati in Europa, l’ultima volta esattamente 11 anni fa, avevamo alla trentesima giornata proprio 39 punti come quando gliel’ho detto“. Urbano Cairo ha parlato così al termine della sconfitta del Torino contro la Roma nell’ultima giornata di campionato.

Il presidente granata si è scagliato apertamente contro l’allenatore del Toro, criticando il lavoro e i risultati della squadra nelle ultime 8 giornate di campionato. Nella stagione 2013/2014, il Torino di Ventura aveva raccolto 39 punti in 30 giornate, proprio come la squadra di Vanoli. Tuttavia, l’attuale rosa granata ha concluso il campionato all’undicesimo posto mentre la formazione di Ventura si qualificò per l’Europa League. A fare la differenza tra il Toro di 11 anni fa e quello attuale sono stati due pilastri granata: Alessio Cerci e Ciro Immobile.

Un tandem stellare

Nella stagione 2013/2014, il Torino ambiva all’Europa. I granata conclusero il campionato al settimo posto e, visti i problemi burocratici del Parma, si qualificarono per l’Europa League. Il Torino di Gian Piero Ventura era una squadra temibile perché poteva contare su un attacco prolifico.

Il reparto avanzato era guidato da Ciro Immobile e Alessio Cerci. Il primo segnò 22 gol e vinse il premio di migliore marcatore della stagione. Il secondo si fermò a 13 reti ma servì 12 assist, chiudendo in cima alla classifica degli assistman a parimerito con Gervinho della Roma. Nelle ultime 8 giornate di campionato (ossia quelle di cui ha parlato Cairo), Immobile totalizzò 5 reti e 1 assist, Cerci segnò 2 gol e sfornò 2 assistenze ai compagni. Il tandem d’attacco fu decisivo in più occasioni. Memorabile la sfida tra Torino e Genoa del 13 aprile 2014, quando i granata andarono in svantaggio per la rete di Gilardino a 5′ dal triplice fischio e vinsero la partita grazie ai gol dei due attaccanti ai minuti 92 e 93.

Granata sbiadito

Nella stagione 2013/2014, il Torino di Gian Piero Ventura mise a referto 58 gol. Quest’anno il Toro ha siglato 39 reti, ben 19 in meno rispetto a 11 anni fa. Il reparto offensivo di Vanoli ha zoppicato a causa dei mancati rinforzi.

Dopo l’infortunio di Duvan Zapata, l’allenatore del Toro aveva espresso la necessità di intervenire sul mercato per sostituire il capitano. La dirigenza non ha soddisfatto le richieste di Vanoli, puntando su Eljif Elmas, Cesare Casadei, giocatori dall’indole offensiva ma, di certo, non prime punte. L’unico simil attaccante arrivato è stato Amine Salama: zero presenze e pochissimi gol in carriera. Il miglior marcatore del Toro è Ché Adams, che ha concluso la sua prima stagione in Serie A con 9 reti, 13 in meno di Immobile nell’annata 2013/14. Dunque, il confronto fatto da Cairo non regge. Per l’Europa servono giocatori di qualità, proprio come Cerci e Immobile.