La questione allenatore tiene ancora banco in casa Torino. Ma la situazione potrebbe cambiare proprio in questa settimana

Chi sarà l’allenatore del Torino nella prossima stagione? Questa è la domanda che si fanno tutti. In casa granata la situazione è al momento ancora incerta ma questa settimana può essere quella decisiva per risolvere la questione. Dopo la partita contro la Roma, che ha chiuso la Serie A 2024/2025 del Torino, sembrava tutto scritto: Cairo aveva usato parole pesanti contro l’operato di Vanoli tanto che l’esonero sembrava imminente: “Mi aspettavo molto di più, sono deluso da Vanoli, faremo tutte le valutazioni del caso. Chi è che fa giocare la squadra? Chi la mette insieme? Ha le sue responsabilità. Non è soltanto Cairo il responsabile. Quando sento che il mister dice che il Bologna ha idee, l’Atalanta ha idee, il Como ha idee..”.

L’incontro della svolta

Poi l’incontro andato in scena giovedì a Milano ha, in parte, cambiato le carte in tavola. l’esonero non c’è stato e ogni decisione è stata rimandata. L’esonero di Vanoli non appare più scontato come sembrava all’inizio della scorsa ed è stato programmato un secondo incontro, sempre tra Cairo e Vanoli, proprio nei prossimi giorni. E questa volta dovrebbe essere comunicata all’allenatore la decisione.

Cosa succede ora?

Al momento, Paolo Vanoli è ancora l’allenatore del Torino ma non è detto che lo sia nella nuova stagione, anche perché nel frattempo proseguono i contatti anche con Marco Baroni, il principale candidato alla sostituzione del tecnico varesino: alla Lazio è tornato Maurizio Sarri e Baroni sarà presto libero. Sulle sue tracce c’è però anche la Fiorentina, che sta cercando il sostituto di Raffaele Palladino. Intanto Cairo riflette anche su altri profili, come Daniele De Rossi, Alberto Gilardino e Rino Gattuso, oltre che sulla possibilità di confermare Vanoli. I prossimi giorni dovrebbero essere quelli della verità.