Il pagellone di Ali Dembélé al termine della stagione 2024/2025: il francese non si è dimostrato ancora pronto per la Serie A

Un altro campionato è giunto al termine, e arrivati alla fine è tempo di bilanci e di pagelloni. Tocca ora a Ali Dembélé, difensore francese classe 2004. La stagione 2024-2025 non è certo quella che ci si augurava per lui: ha vissuto un campionato complesso, fatto di poche apparizioni e di un errore – il cartellino rosso preso nella trasferta contro la Fiorentina – che, nel momento in cui gli era stata concessa fiducia, ha compromesso non solo la sua prestazione, ma anche quella della squadra.

Il rendimento stagionale

Dembelé ha faticato a ritagliarsi spazio nello scacchiere tecnico di Vanoli. Le sue presenze in stagione sono state sporadiche, quasi sempre da subentrato (soltanto 4 da titolare), e senza riuscire mai davvero a incidere. Una delle occasioni più importanti gli era stata concessa a Firenze, ma quella partita è diventata un punto critico della sua annata. Dopo un primo tempo timido, Dembélé si è fatto ammonire per un fallo evitabile e, pochi minuti dopo, è stato espulso per doppia ammonizione lasciando il Torino in inferiorità numerica. Da lì in poi, lo spazio per lui si è ulteriormente ristretto.

Il rosso a Firenze

L’espulsione al “Franchi” ha pesato sulla fiducia dell’allenatore e sulla percezione generale del suo rendimento. L’episodio ha mostrato i limiti di esperienza e gestione emotiva di un calciatore che, a 20 anni, ha ancora tanto da imparare. Tuttavia, lo staff tecnico continua a credere nel suo potenziale, ritenendo che con una maggiore maturità e lavoro costante potrà ancora dire la sua in maglia granata.

Il bilancio finale della sua stagione è magro: poche presenze, un solo gol (quello all’Udinese, il suo primo in Serie A) e zero assist. Ma il futuro è ancora tutto da scrivere, e per Dembelé il prossimo ritiro estivo sarà un banco di prova fondamentale per rilanciarsi e riconquistare spazio nel progetto del Torino.

Partite giocate: 15

Gol: 1

Assist: 0

Voto: 5.5