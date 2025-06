Sono stati 19 i punti conquistati quest’anno in trasferta, nel precedente campionato erano stati 20: appena uno in più

Il campionato 2024/2025 è terminato da ormai una settimana ed era arrivato il momento dei bilanci. Il Torino ha chiuso la stagione con un rendimento in calo con tre sconfitte nelle ultime tre partite: una di queste, la più inaspettata, è stata quella sul campo del Lecce, nell’ultima trasformata stagione. A proposito di partite in trasferta va però sottolineato come il bilancio esterno delle ultime 2 stagioni sia pressoché identico: c’è un solo un punto di differenza.

Una sconfitta in meno nell’ultima stagione

Nella stagione 2023/2024, il Torino sotto la guida di Juric, aveva totalizzato 20 punti in 19 incontri disputati, collezionando 5 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte, con una media di poco superiore a un punto conquistato a partita. Il Torino di Vanoli invece, dopo la sconfitta contro il Lecce, si è fermato a 19 punti conquistati lontano dall’Olimpico Grande Torino. Con 1 solo punto a dividere la due squadre, la formazione di quest’anno ha registrato una sconfitta in meno della scorsa stagione, mentre sono 4 le vittorie e 7 i pareggi. Il preciso bilancio di 19 punti in 19 partite hanno permesso al Torino di ottenere la media di appena 1 punto nelle trasferte di questa stagione.

Meno punti ma miglior differenza reti

Sebbene il Torino di Juric vanti un bilancio leggermente superiore, in trasferta i numeri realizzativi del Torino di quest’anno sono superiori rispetto alla scorsa stagione. Milinkovic Savic nelle ultime due annate ha subito esattamente lo stesso numero di gol, 27 mentre il reparto offensivo quest’anno è stato più prolifico rispetto alla stagione 2023/2024, i granata infatti, sono riusciti a trovare la rete ben 22 volte, contro le 18 realizzazioni della scorsa stagione.