Il pagellone dell’esterno del Torino Borna Sosa della stagione 2024/2025: una stagione flop per il croato numero 24

La stagione 2024/2025 è terminata e per il Torino è tempo di bilanci dopo un’annata deludente sotto molti punti di vista..Per Borna Sosa la stagione è stata un flop. Una scommessa che poteva rivelarsi vincente, ma invece si è rivelata tutto il contrario. Il giocatore non si è mai adattato alla Serie A e ha fatto fatica a farsi notare. Vanoli qualche chance gliel’ha concessa e lo aveva anche strigliato per spronarlo ma non è servito a molto.

La sua stagione

I numeri parlano chiaro. 19 presenze in Serie A: 0 gol, 0 assist e 0 cartellini gialli. Impatto pari a zero durante tutto il corso della stagione. 1 presenza anche in Coppa Italia: 0 gol, 0 assist e 0 cartellini gialli. 14 volte in campionato è partito titolare. 5 volte è subentrato e 9 volte è stato in panchina per 90 minuti. Prima aveva fatto l’esterno sinistro nel 3-5-2, poi nel 4-2-3-1 avrebbe fatto il terzino ma Biraghi lo ha chiuso e non ha più giocato. Giocatore che si è dimostrato di palleggio e non di spinta. Ecco che talvolta ha anche fatto il braccetto in difesa a gara in corso. Le ultime 6 partite le ha saltate per una distorsione alla caviglia. Nelle 6 precedenti invece era stato sempre in panchina. Ultima presenza il 14 febbraio in Bologna-Torino 3-2. La partita della svolta sembrava potesse essere Empoli-Torino 0-1 ma non è stato così.

Il futuro è già scritto

In passato il giocatore croato era arrivato a valere più di 20 milioni di euro. Tra Nazionale, Dinamo Zagabria e Stoccarda aveva fatto vedere cose buone. Poi all’Ajax ha incominciato a spegnersi. A Torino è arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Non sarà riscattato e farà ritorno in Olanda dove ha un contratto fino al 2028. Futuro già scritto. Ci si aspettava molto, molto di più da lui.

Presenze totali: 20

Gol: 0

Assist: 0

Voto: 4.5