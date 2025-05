Nella tappa odierna del Giro d’Italia è stato esposto un nuovo striscione di protesta indirizzato al presidente del Torino

Nella tappa odierna dell’edizione 2025 del Giro d’Italia ha avuto luogo una nuova protesta nei confronti del presidente del Torino Urbano Cairo. Nella tappa di oggi, nelle vicinanze della cittadina di Meana è stato esposto uno striscione che recitava le parole: “CAIRO BASTA!!!“. I tifosi granata hanno scelto un evento popolare per esprimere il proprio dissenso anche al di fuori dall’Olimpico Grande Torino, considerato che ad organizzare la manifestazione è proprio il patron granata. E non è la prima volta in questa edizione che lungo le strade – è accaduto anche oggi – compaiono dei “messaggi” rivolti al presidente.