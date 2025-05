Il pagellone dell’esterno del Torino Marcus Pedersen nella stagione 2024/2025: una stagione da dimenticare per il norvegese

La stagione 2024/2025 del Torino è giunta al termine e non è stata di certo positiva. L’ambiente granata è saturo e pretende di più, per la gloria e la storia di questo club. Come di consueto, è tempo di giudizi e di pagelloni. Tocca adesso a Marcus Pedersen, esterno destro norvegese classe 2000. La sua non è stata una stagione facile e non si è dimostrato all’altezza: un’annata davvero da dimenticare. Certo le aspettative su di lui non era altissima, nonostante Vagnati e Cairo abbiano puntato su di lui per sostituire Bellanova: in Olanda, al Feyenoord, aveva fatto bene, ma l’anno scorso era retrocesso in Serie B con il Sassuolo, squadra nella quale non era il titolare.

La sua stagione

Sulla destra non è mai stato il titolare tra 3-5-2 e 4-2-3-1. Lazaro, Dembelé, addirittura è stato adattato Walukiewicz. Ma Vanoli di occasioni ne ha date al numero 16. 29 partite giocate in Serie A: 0 gol e 0 assist. Anche 1 presenza in Coppa Italia con sempre zero incisività. La corsa c’è, ma il problema è la tecnica, insieme alle decisioni prese con la palla tra i piedi e i cross che non arrivano in area. 15 partite da titolare in campionato, 14 da subentrato. Solo 5 partite in panchina dall’inizio alla fine. La buona volontà e l’impegno non sono da discutere, ma c’è ancora lavoro da fare.

La cessione non è da escludere

1 milione per il prestito ma poi 3,5 per il riscatto diventato obbligatorio con la salvezza. Adesso il Torino valuterà cosa fare: non è escluso che possa essere ceduto Ora il suo contratto scade nel 2027. In Serie A ha fatto molta fatica e l’eredità che si è ritrovato era pesante.

Presenze totali: 30

Gol: 0

Assist: 0

Voto: 4