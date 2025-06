In programma oggi l’andata della finale playoff di Serie C, che mette di fronte Ternana e Pescara: ci sarà anche Ciammaglichella

Serie A, Champions League e anche Serie B: quasi tutte le competizioni hanno ormai chiuso i battenti per questa stagione sportiva, tranne la Serie C. La terza serie della penisola, infatti, come al solito è andata “per le lunghe” e solo in questi giorni calerà il sipario. Restano però le ultime due partite, le più importanti, vale a dire le finali playoff d’andata e di ritorno. A contendersi l’ultimo posto disponibile in Serie B saranno la Ternana e il Pescara, e gli occhi in casa Torino saranno tutti su Aaron Ciammaglichella, che questa sera vestirà la maglia degli umbri.

Il percorso di Ciammaglichella

Una stagione certamente non indimenticabile per Ciamma, ma comunque più che utile nel percorso di crescita personale. L’esterno classe 2005 ha affrontato la prima metà dell’anno in Primavera, seppur giocando poco a causa di diversi infortuni; nel mercato invernale, poi, si è deciso di girarlo in Serie C con l’obiettivo di “fargli fare le ossa”, e la Ternana si è subito fiondata su di lui. Un po’ di sfortuna il talentino granata l’ha avuta, basti pensare all’esonero di Abate – l’allenatore che lo aveva chiesto alla società -. Ecco spiegato il basso impiego (solo 163 minuti nella regular season) riservatogli, che gli ha sì permesso di confrontarsi con un campionato importante, ma non abbastanza.

Playoff sfortunati

E anche i playoff, almeno fino a questo momento, sono stati molto sfortunati per lui: un infiammazione gli ha infatti impedito di prendere parte ai quarti e alla gara d’andata delle semifinali, dandogli tregua solamente per il ritorno contro il Vicenza, dove è stato impiegato per 25 minuti. Adesso le ultime due gare, le più importanti: Ciamma vuole la Serie B con la Ternana, magari riuscendo anche a rendersi decisivo.