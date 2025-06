Calciomercato Torino / La società granata non ha esercitato l’opzione per il riscatto, le speranze di rivedere Elmas sono minime

Il Torino non ha riscattato Elijf Elmas: c’era tempo fino al 31 maggio per esercitare la clausola per acquistare a titolo definitivo il macedone versando 17 milioni nelle casse del Lipsia ma la società granata non l’ha fatto. Una notizia che certo non sorprende: più volte abbiamo infatti raccontato come Urbano Cairo non avesse intenzione di spendere la cifra concordata a gennaio con il club tedesco ma sperasse in uno sconto.

Il Torino non molla Elmas

E in uno sconto continua a sperare ancora adesso: il Torino proverà infatti a fare un ulteriore tentativo per riavere Elmas a prezzo di saldo, in pratica Davide Vagnati proverà a ripetere le operazioni che due anni fa avevano riportato in granata Nikola Vlasic e Valentino Lazaro, anche se in entrambi questi casi aveva pesato la forte volontà dei due calciatori di vestire la maglia granata.

Il Torino non ha intenzione di mollare Eljif Elmas, centrocampista macedone in prestito dal Lipsia, che si è rivelato un punto di riferimento nel corso della stagione appena terminata, in cui ha raccolto 4 gol in 13 partite. Il club granata è pronto a fare un nuovo tentativo, ma prima dovrà chiudere la questione allenatore, che ancora oggi rappresenta la priorità assoluta.

Elmas gradirebbe rimanere in Serie A, dove si è messo in luce sia con la maglia del Napoli che con quella granata,e il Torino rappresenta per lui una piazza stimolante per rilanciarsi da protagonista ma difficilmente chiuderà la porta a tutte le altre trattative, come aveva fatto Vlasic.

Le prossime settimane saranno decisive, ma tutto passerà dalla scelta dell’allenatore. Poi si potrà parlare davvero di mercato. Prima di tuffarsi nella trattativa per Elmas, infatti, il Torino dovrà chiudere la questione allenatore, che ancora oggi rappresenta la priorità assoluta.

Il nodo allenatore

Dopo l’incontro tra Urbano Cairo e Paolo Vanoli, il futuro dell’attuale tecnico granata resta in bilico. Il presidente ha fissato un nuovo appuntamento (in data ancora da definire) per proseguire il dialogo e cercare di arrivare a una decisione definitiva. Vanoli ha mostrato apertura alla permanenza ma Cairo sembra sempre più intenzionato a puntare su Marco Baroni, che ha appena lasciato la Lazio ed è considerato dal presidente il profilo ideale per iniziare un nuovo ciclo.