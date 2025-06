Il regista granata chiude la stagione odierna sul podio dei mediani più quotati del campionato, nonostante un’annata tra alti e bassi

La stagione 2024-2025 per Samuele Ricci si è rivelata un vero e proprio banco di prova. Il centrocampista classe 2001, arrivato al Torino nel gennaio 2022, ha vissuto un’annata contraddistinta da alti e bassi, in cui non sempre è riuscito a confermare le aspettative riposte su di lui dalla società e dai tifosi. Schierato con continuità, il mediano toscano ha collezionato numerose presenze, affermandosi come uno degli uomini più utilizzati in rosa (34 presenze da titolare). Tuttavia, il suo rendimento non è stato sempre all’altezza del ruolo cardine che l’allenatore granata gli aveva affidato.

La sua stagione

È reduce da una stagione complicata, segnata da diversi infortuni, e la sua assenza ha pesato sul rendimento della formazione di Paolo Vanoli. Senza Ricci, il Toro non ha mai vinto. In alcune gare ha mostrato il meglio del proprio repertorio, in particolare contro avversari meno aggressivi ha saputo prendere in mano il centrocampo, dettando i tempi e dando equilibrio alla manovra granata. Ma sono state proprio queste prestazioni più convincenti a far emergere, per contrasto, le difficoltà evidenziate in altri frangenti del campionato.

Contro le big o in partite ad alta intensità, il numero 28 granata ha spesso faticato. In diversi match è apparso poco incisivo, quasi timido, incapace di dare la scossa o di assumersi responsabilità nei momenti chiave. L’impressione è che gli manchi ancora quel salto di qualità necessario per imporsi stabilmente come leader del centrocampo. Ricci, però, è un talento in piena crescita, motivo per cui è riuscito a guadagnarsi la possibilità di vestire i propri colori per rappresentare l’Italia di Spalletti, ed è il terzo mediano più prezioso della Serie A.

Ricci, la permanenza al Torino è a rischio

Per Ricci, il 2025-2026 potrà essere l’anno della maturità definitiva ma è logico aspettarsi un’estate in cui il Torino riceverà offerte per il suo centrocampista, la cui permanenza è in bilico.

Presenze totali: 34

Gol: 1

Assist: 1

Voto: 6.5