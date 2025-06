Affluenza in crescita allo Stadio Olimpico Grande Torino, ma il dato è condizionato da promozioni e presenza massiccia di tifosi ospiti

Il Torino ha chiuso la stagione 2024/2025 con un totale di 460.331 spettatori presenti allo Stadio Olimpico Grande Torino nel corso delle gare casalinghe di Serie A. Con 19 partite disputate tra le mura amiche, la media si attesta intorno ai 24.228 spettatori a partita (più alta rispetto ai 22.804 dello scorso campionato). Il dato complessivo rimane quindi positivo se confrontato con le stagioni post-Covid e con gli ultimi anni del ciclo Juric.

L’elevato numero delle tifoserie ospiti

Va però letta con attenzione la composizione di questi numeri. In diverse partite, soprattutto contro altre squadre come Inter, Milan, Roma e Napoli, la presenza massiccia del pubblico ospite ha influito notevolmente sulle cifre totali, con tanti settori dello stadio occupati da tifosi avversari. Inoltre, nel corso dell’anno, la società ha fatto ampio ricorso a promozioni speciali e pacchetti sconto per cercare di riempire gli spalti e invogliare la gente a tornare allo stadio.

La protesta contro il presidente Cairo

Tanti tifosi hanno scelto di esserci pur continuando a contestare il presidente Cairo (il culmine è stato certamente quanto è accaduto fuori, con la marcia dei 20 mila per le strade di Torino il 4 maggio): cori, striscioni e proteste non sono mancate all’interno del Grande Torino anche se una fetta importante ha scelto invece di disertarlo, lo stadio, proprio in segno di protesta.