A pochi giorni dall’ultimo incontro valido per l’epilogo della stagione, l’Olimpico Grande Torino si prepara a ospitare più di 22.000 tifosi

Domenica 25 maggio il Torino di Vanoli sarà pronto a ospitare la Roma di Ranieri per l’incontro valido per la 38a giornata di campionato. L’Olimpico Grande Torino, nonostante l’ultimo periodo altalenante della squadra, è pronto a ospitare tutti i tifosi granata e quelli in visita dalla capitale. A 3 giorni dall’incontro è già stata superata la quota di 22.000 biglietti venduti, le persone accorreranno in gran numero per sostenere la propria squadra per gli ultimi 90 minuti che sanciranno il termine della stagione 2024/2025. Per ringraziare i tifosi del supporto stagionale nonostante i risultati deludenti della stagione, il Torino ha attuato diverse promozioni per promuovere l’acquisto dei biglietti.

Promozioni per i più giovani

In alcuni settori dello Stadio indicati sul sito ufficiale del Torino, i tifosi Under 30, 20,10 potranno usufruire di una riduzione di prezzo per l’acquisto dei biglietti. I tifosi Under 10 potranno entrare all’Olimpico Grande Torino con un biglietto a 5 euro se associato all’acquisto di un biglietto intero. Le altre promozioni potranno essere consultate al momento dell’acquisto online sul sito ufficiale usando la carta di credito o Satispay e scegliendo i migliori posti in autonomia sulla mappa dello stadio.

La card Cuore Granata si può ottenere facilmente sul sito online di Vivaticket a soli 15 Euro con spedizione in tutta Italia inclusa nel prezzo. La card è valida 10 anni e dà accesso alla prevendita di biglietti nei big match, alla possibilità di sottoscrivere un abbonamento stagionale e tanti altri vantaggi con i partner di Torino FC.