In occasione del suo 68esimo compleanno il presidente del Torino ha potuto festeggiare insieme a tutti i giocatori granata

C’erano anche Davide Vagnati, Paolo Vanoli e tutti i calciatori del Torino ieri sera a Milano per la festa di compleanno di Urbano Cairo tenutasi a Villa Necchi Campiglio, a Milano. Tra i numerosi ospiti dell’evento, il direttore sportivo Vagnati insieme ai membri della rosa granata si sono diretti a Milano dopo la sessione mattutina di allenamento sul pullman ufficiale della squadra. Tra i vari esponenti del panorama calcistico, Cairo ha ricevuto il sostegno di diversi allenatori e dirigenti come Gianpiero Ventura, Petrachi e Marotta. Al termine dell’evento gli uomini della squadra sono poi tornati a Torino per poter poi continuare la preparazione in vista dell’ultima partita di campionato contro la Roma.