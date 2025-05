Come ogni anno la fondazione Forma ETS e la società granata hanno rinnovato il loro appuntamento al Regina Margherita

Come ogni anno, la fondazione Forma ETS e il Torino hanno rinnovato il loro appuntamento per far visita ai giovani pazienti e alle loro famiglie. Diversi supereroi e supereroine si solo calati dal tetto dell’ospedale per far vivere un momento di stupore ai bambini ricoverati. Dopo essersi esibiti, i protagonisti dell’evento insieme ad alcuni giocatori del Torino si sono recati all’interno dell’ospedale per far visita ai reparti e condividere momenti di gioia e piccoli doni con i pazienti.

L’importanza e i valori della società

Quest’iniziativa si è rinnovata si è rinnovata per il nono anno di fila grazie alla collaborazione con i volontari dell’Associazione Sea, fondata da Anna Marras, che si è spesso presentata in prima persona vestendo i panni di una supereroina: “Il nostro obiettivo più grande è portare un momento di gioia autentica ai bambini e alle loro famiglie. Anche solo per pochi istanti, vogliamo che si sentano forti, speciali, come i loro supereroi preferiti”. Quest’iniziativa è nata per ricordare a tutti i pazienti la loro forza interiore per affrontare le malattie: “La malattia è una sfida dura, ma noi siamo qui per ricordare loro che dentro ognuno c’è una forza incredibile. E che non sono soli. Ogni sorriso, ogni sguardo dalla finestra, ogni abbraccio è un messaggio chiaro: sei un supereroe, e i supereroi non mollano mai!”.

Le parole della presidentessa della fondazione

Oltre alla fondatrice della fondazione, si è espressa la presidentessa Luciana Accornero: “Questa iniziativa sposa gli obiettivi della nostra Fondazione, che si traducono non solo in acquisizioni di importanti tecnologie ma anche in momenti di allegria per i piccoli pazienti, volti a rompere la quotidianità in ospedale, regalando emozioni, proprio come avviene in occasione del raduno dei Babbi Natale”.

Le dichiarazioni del Direttore Commerciale del Torino

Tra i membri dell’ambiente granata invece si è aperto Lorenzo Barale, Direttore Commerciale Torino FC: “Come ogni anno, siamo molto contenti di partecipare in maniera attiva al fianco dei SuperEroiAcrobatici nella loro missione più nobile.” Il direttore ha commentato il contributo che danno anche i membri della società del Torino: “Anche le nostre calciatrici e i nostri calciatori oggi qui presenti possono contribuire nel portare un momento di gioia e speranza tra le famiglie del Regina Margherita.” L’obbiettivo del Torino è quello di trasmettere i propri valori di forza e tenacia a tutti i pazienti ricoverati: “Il Toro non si arrende mai e sono i valori granata che vogliamo portare oggi a chi sta combattendo le sfide della malattia”.