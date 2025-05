Urbano Cairo ha ricevuto in regalo per il suo 68^ compleanno una canzone personalizzata che racconta la sua presidenza al Torino

Una canzone tutta per lui. Urbano Cairo ha ricevuto in regalo una canzone per ripercorrere i momenti della sua presidenza a Torino. Musiche e testo sono state scritte da Canzian.

Ieri, 21 maggio, Cairo ha festeggiato il suo 68esimo compleanno. Per l’occasione, il patron granata ha organizzato una festa a Milano a cui ha partecipato anche la squadra e la dirigenza. Come è possibile vedere dai video che circolano sul web, la canzone ha fatto scatenare Cairo, esibitosi in salti e momenti di gioia. Non è la prima volta che Cairo si esibisce in momenti folcloristici.

Il testo della canzone per Cairo

Di seguito il testo della canzone scritta per Urbano Cairo:

La tua intelligenza e la tua visione aprono strade

Con il coraggio di chi guida il futuro

Chi osa sognare e riscrive la storia

E dentro il tuo cuore questa vittoria

Può come arrivare

E noi qui ora ti auguriamo i sogni e successi più grandi ancora

Nulla accade se non l’hai mai sognato

Le stelle guidano solo chi ha rischiato

Urbano un nome inciso nel destino

Quanti nuovi sogni ed imprese sul tuo cammino