Elmas e Coco hanno rilasciato una breve intervista ai canali di Betsson.Sport. I due granata hanno parlato della loro esperienza al Toro

Il Torino visto dagli occhi di Saul Coco ed Eljif Elmas. Il difensore e il trequartista granata hanno rilasciato alcune dichiarazioni al canale Betsson.Sport. I due calciatori si sono sfidati in alcuni simpatici mini giochi e hanno poi raccontato curiosità sulla loro esperienza al Torino.

Elmas e Coco si sono calati nell’ambiente granata in poco tempo. Alla domanda “Definisci il Toro con una parola” il macedone ha risposto “Storia“, mentre il centrale ex Las Palmas “Passione“. Due parole che definiscono bene il mondo Toro.

L’Italia e la Serie A

Eljif Elmas e Saul Coco hanno spaziato tra vari temi nell’intervista. Il trequartista macedone ha dichiarato amore alla città e, più in generale, all’Italia: “Qui sto benissimo, è una bella città, si vive bene, si mangia bene e dopo il Napoli mi mancava l’Italia. Sono molto contento di vivere a Torino. Le differenze con la Germania sono tante. Ad esempio lì alle 18 è tutto chiuso e buio, quindi quando esci non c’è nessuno. Al Lipsia è stato bello, c’era bella gente, ma è stato un periodo un po’ complicato per me. Qui si vive bene e si mangia bene“.

Coco ha svelato i motivi che lo hanno portato ad accettare la proposta del Toro: “Rispetto alla Liga spagnola la Serie A è differente. Ho deciso di venire in Italia e al Torino perché qui si cura l’aspetto difensivo che è una caratteristica in cui posso migliorare per crescere come giocatore“.

I tifosi del Torino

I due giocatori del Torino hanno parlato dell’ambiente granata e dei tifosi. Il primo a prendere la parola è stato Elmas che ha detto: “È stato tutto bello fin dall’inizio, i tifosi si sono rivelati fin da subito calorosi. Questa è una bella squadra, con giocatori forti e sono tutte belle persone e questo è importantissimo per noi calciatori che veniamo da altre squadre“.

Coco ha esaltato il popolo del Toro: “I tifosi granata provano un sentimento profondo per la squadra, quando arrivi qui capisci l’importanza di questa maglia. Mi sono trovato bene fin da subito. Per adattarmi mi hanno dato una mano i giocatori che parlano spagnolo. Ma in generale lo staff, l’allenatore, i compagni, mi hanno aiutato tutti sotto questo aspetto“.