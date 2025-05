Il presidente del Torino Urbano Cairo si è scatenato sulle note della canzone scritta per lui durante la sua festa di compleanno

Tanta gioia e altrettanti salti. Il presidente del Torino Urbano Cairo si è scatenato alla sua festa di compleanno. Ieri, 21 maggio, il patron granata ha compiuto 68 anni. Alla festa organizzata a Milano ha partecipato anche la squadra.

Da come si vede nei video che circolano sul web, Cairo non ha trattenuto la gioia, esibendosi in balletti e salti per festeggiare le 68 primavere.