Il giovane granata era stato protagonista anche della partita d’esordio degli Azzurrini contro la Repubblica Ceca

Dopo aver battuto la Repubblica Ceca per 2-1, nella giornata di oggi l’Italia Under 17 sta terminando la preparazione per la seconda partita del girone B degli europei Under 17 in programma contro l’Inghilterra U17. L’incontro avrà luogo all’ Arena Egnatia di Rrogozhinë (Albania) alle 20:30, e a dirigere l’Incontro ci sarà l’olandese Kooij. Tra i diversi giovani italiani di cui l’allenatore Favo potrà fare affidamento c’è anche il giovane granata Luongo che non è passato inosservato nella prima del girone.

Un esordio sotto i riflettori

Contro la Repubblica Ceca, l’Italia ha inaugurato l’inizio del suo percorso per gli Europei Under 17. Gli azzurri hanno conseguito un esordio positivo riuscendosi ad imporre con una rete di vantaggio rispetto agli avversari. Inacio e Arena hanno concretizzato il vantaggio dell’Italia con le loro reti al 38′ e al 42′, ma nonostante l’ottima prestazione, l’uomo chiave dell’incontro è stato il giovane granata Luongo che ha permesso alla nazionale italiana di concretizzare il vantaggio grazie ai suoi 2 assist realizzati.