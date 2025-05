I due giocatori di proprietà del Torino si sono guadagnati la possibilità di competere nella semifinale del torneo

Nonostante il campionato di Serie C sia ormai concluso, diverse squadre si stanno ancora preparando per le fasi finali dei Play off che permetterebbero alla squadra vincitrice di accedere direttamente alla Serie B. Al termine del doppio confronto dei quarti di finale, il Crotone di Silva non è riuscito ad imporsi contro il Vicenza, che al termine dei 180 minuti si è guadagnato un posto nelle semifinali del torneo avendo battuto la squadra calabrese con un risultato complessivo di 3-1. La squadra veneta nel prossimo turno incontrerà il Ternana di Ciammaglichella, che nella partita di ritorno dei quarti di finale contro la Giana Erminio è riuscito a ribaltare il risultato dell’andata, che aveva visto i lombardi imporsi per una distanza, riuscendo a realizzare 2 reti nel secondo tempo, assicurandosi così l’accesso alle semifinali.

Due granata in semifinale

Mancano solo più 3 partite al termine del torneo, e nella doppia sfida tra Vicenza e Ternana ci sarà anche un derby interno tra due giocatori di proprietà del Torino. Il centrocampista classe 2005 Ciammaglichella e l’attaccante classe 2000 Rauti si incontreranno nelle due partite delle semifinali che si terranno il 25 e il 28 maggio per tentare di guadagnare un posto nella finale del torneo. Chi invece ha rinunciato al sogno di seguire la promozione è il brasiliano Silva, di proprietà del Torino, che nella sua prima stagione tra i professionisti ha dimostrato di essere un giocatore di qualità per la sua giovane età. Nel Crotone si è subito guadagnato la maglia da titolare e nelle 33 presenze a cui ha partecipato e anche riuscito a rendersi protagonista realizzando ben 5 gol.

I rendimenti stagionali

Chi invece si è guadagnato un posto nelle semifinali è il giovane centrocampista del Ternana Ciammaglichella, che dopo un inizio di stagione difficile dovuto ad una serie di affaticamenti muscolari è riuscito a ritagliarsi più spazio nelle ultime partite del campionato di Serie C, aiutando la squadra Umbra ad accedere ai Play off della competizione. Nelle semifinali dovrà scontrarsi contro un altro giocatore di proprietà del Torino. Rauti nella stagione trascorsa col Vicenza ha mostrato di essere un tassello chiave della squadra, avendo partecipato a quasi tutte le partite stagionali collezionando un discreto bottino di 8 gol, e la squadra veneta farà affidamento su di lui per tentare di conquistare la finale del torneo.