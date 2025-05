Il difensore tedesco della Roma si è raccontato in un documentario che ha realizzato in collaborazione con l’artista Tommi Schmitt

Nel nuovo documentario “Hummels-La Finale” il difensore tedesco della Roma con la collaborazione dell’artista Tommi Schimitt si è aperto al pubblico raccontando alcune vicende della sua esperienza a Roma. Hummels ha rivelato di aver trascorso uno dei periodi più bui della sua carriera in questa stagione, e tra gli artefici che hanno condizionato e portato il giocatore a vivere questi momenti difficili, Juric viene indicato del difensore tedesco come uno dei principali responsabili: “Se non fosse stato esonerato, probabilmente sarei andato via la settimana successiva”.

Da pilastro del Dortmund a riserva della Roma

Per un giocatore di grande esperienza come Hummels, vedere il proprio ruolo ai margini del club gli ha provocato un grande sconforto: “Preferisco giocare male che non giocare affatto. Essere ridotto all’insignificanza di Juric è stato davvero brutto, questo mi ha portato giù”. Lo screzio con l’allenatore croato si è trasformato in uno dei momenti più complicati della sua grande carriera: “Non sono mai stato così male in vita mia dopo l’errore commesso a Bilbao”.