Il francese si candida a chiudere la stagione da titolare all’Olimpico Grande Torino contro una Roma a caccia della Champions

Stanno per diventare 4 le partite del Torino iniziate con Dembelé titolare sulla fascia destra. Dopo le prime prestazioni altalenanti, il terzino classe 2004 si sta ritagliando sempre più spazio in campo riuscendo a dimostrare sprazzi della sua qualità. Gli uomini di Vanoli si stanno preparando per gli ultimi 90 minuti del campionato in cui dovranno affrontare una squadra ancora motivata a vincere e che insegue la possibilità di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League.

Lo schieramento di Dembélé

Vanoli ha deciso di puntare su Dembélé nelle ultime partite di campionato nonostante abbia a disposizione diversi giocatori con più esperienza in quel ruolo, fatto che dimostra la fiducia che l’ex tecnico del Venezia nutre per il suo giovane difensore. Walukiewicz dopo essere stato schierato per gran parte della stagione da titolare, ha risentito delle fatiche della stagione che gli hanno impedito di terminare il campionato su livelli più alti, mentre Pedersen non si è mai rivelato veramente all’altezza. È così che Vanoli ha deciso di puntare su una via di mezzo come Dembélé, che oltre ai buoni ripiegamenti difensivi, è riuscito più volte a rendersi pericoloso per la porta avversaria, come in occasione della partita contro l’Udinese in cui ha siglato il suo primo gol stagionale.

L’impiego dei giovani

In questo finale di stagione in cui la squadra granata non sta più trovando motivazioni per competere al massimo delle proprie capacità, chi si sta ritagliando un notevole aumento del minutaggio in campo sono i giovani giocatori del Torino. Oltre a Dembélé, Perciun e Cacciamani stanno avendo sempre più possibilità di entrare a gara in corso per tentare di incidere positivamente sul risultato della partita e mettersi in buona luce con l’allenatore per dimostrargli di poter essere un prezioso valore aggiunto tra gli elementi della rosa.