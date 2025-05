Marco Baroni è in pole per diventare il nuovo allenatore del Torino. Dalla carriera da calciatore a quella da allenatore: la sua storia

Il Torino è alla ricerca di un nuovo allenatore. In pole per la panchina granata c’è Marco Baroni. L’allenatore classe 1963 è reduce dall’esperienza alla Lazio ed è il primo nome sulla lista del Toro per sostituire Paolo Vanoli.

Il viaggio nel mondo del calcio di Baroni è iniziato nella sua città. Lui, natio di Firenze, ha fatto il suo esordio con la maglia della Fiorentina nella stagione 1981/82. In carriera, l’allora difensore centrale ha vestito maglie blasonate tra cui Bologna, Lecce ed Hellas Verona.

Le vittorie a Napoli e il doppio addio al calcio

La Fiorentina è stata la culla di Baroni, ma il giocatore ha spiccato il volo con la maglia del Monza in Serie B. Il difensore ha replicato le buone prestazioni nel 1983, sempre nel campionato cadetto, con il Padova. Salutato il club veneto, Baroni ha firmato per l’Udinese, affermandosi con i bianconeri in Serie A.

L’esordio europeo è arrivato in Coppa delle Coppe con la Roma. Baroni ha vestito la maglia giallorossa dal 1985 al ’88 totalizzando 31 presenze e 3 gol. Poi di nuovo la Serie B con il Lecce e il trasferimento al Napoli di Diego Armando Maradona, il periodo di maggiore successo per Baroni. Con gli azzurri, l’ex centrale ha totalizzato 77 presenze, 5 gol e 1 assist, vincendo il campionato nella stagione 1989/90 e la Supercoppa Italiana l’anno successivo. Baroni ha annunciato due volte il suo addio al calcio. La prima nella stagione 1999/2000 con la maglia della Rondinella. Dopo 7 anni, il difensore ha firmato per il Malcantone, club svizzero che milita nella 2. Liga Interregional – Gruppe 3, totalizzando una presenza con la squadra elvetica.

La carriera da allenatore

Marco Baroni ha iniziato la sua carriera da allenatore una volta appesi gli scarpini al chiodo con la Rondinella. Successivamente, l’ex Napoli e Lecce si è trasferito al Montevarchi per poi ricoprire il ruolo di vice allenatore al Verona, quando a guidare la squadra veneta era Alberto Malesani.

Tra le tante esperienze in panchina ci sono state la Carrarese, le giovanili della Juventus e il Siena under 19. Il club toscano è la squadra che Baroni ha allenato più a lungo, ben 90 panchine. Tra i professionisti, invece, l’esperienza più duratura è stata a Lecce, dove l’allenatore ha guidato il club in 80 gare tra il 2021 e il 2023. Successivamente, Baroni ha allenato l’Hellas Verona e, in ultimo, la Lazio. Marco Baroni ha vinto 3 trofei da allenatore: il blasonato torneo di Viareggio e la Coppa Italia Primavera con la Juventus e la Serie B con il Lecce nella stagione 2021/2022.