Le strade del Torino e di Vanoli si separano dopo un solo anno: si chiude anzitempo l’avventura del tecnico

Paolo Vanoli non è più l’allenatore del Torino. La dirigenza granata ha deciso di interrompere il rapporto con l’ex Venezia. Negli scorsi giorni Vanoli aveva già svuotato il suo armadietto al Filadelfia e si attendeva solo l’ufficialità del club. Vanoli ha guidato il Toro per 40 partite tra Serie A e Coppa Italia ma ha pagato, più che i risultati, alcune dichiarazioni che non avrebbero fatto piacere a Urbano Cairo. “La Società – si legge nel comunicato – desidera ringraziare Vanoli e il suo gruppo di lavoro per l’impegno e la dedizione dimostrati in questa stagione in granata e augura loro il meglio nel prossimo futuro”.

I numeri di Vanoli al Torino

L’arrivo dell’estate coincide con la fine dell’avventura di Paolo Vanoli al Torino. L’ex Venezia, protagonista della promozione dei lagunari in Serie A due anni fa, saluta la squadra dopo 40 gare. In Serie A, Vanoli ha guidato il Toro fino all’undicesimo posto. Un risultato deludente, ma le colpe non vanno di certo attribuite al solo allenatore.