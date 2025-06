Il Torino ha ufficializzato l’arrivo di Marco Baroni. L’allenatore ex Lazio sostituisce Paolo Vanoli in panchina

A Torino inizia l’era Baroni. I granata hanno ufficializzato l’arrivo dell’allenatore sulla panchina del club. L’ex Lazio sostituisce Paolo Vanoli, che dopo una stagione ha salutato il Torino nonostante un contratto più lungo.

Torino-Baroni, un nuovo inizio

Nonostante un buon inizio di stagione, i granata hanno vissuto un lento declino nelle ultime partite, costato a Vanoli la panchina. L’infortunio di Duvan Zapata non ha aiutato il rendimento della squadra, tuttavia l’assenza del capitano non può essere un alibi per i risultati dei granata. Con Baroni, il mondo Toro spera in una rinascita del club. L’obiettivo del Torino resta invariato: la qualificazione alle coppe europee.