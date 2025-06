Marco Baroni, neo allenatore del Torino, arriva al Fila: comincia oggi la sua avventura granata come successore di Vanoli

Maro Baroni, come prima di lui tra gli altri anche Vanoli e Juric, è arrivato al Filadelfia come primo atto della sua nuova avventura in granata. Il neo allenatore del Torino, che ieri sera nell’incontro con Cairo ha firmato il contratto con il Torino, visiterà l’impianto accompagnato dai dirigenti. Era già accaduto con i suoi predecessori, con Vanoli un anno fa ma pure con Juric, che accompagnato dal suo secondo Paro aveva visitato le strutture. Il neo tecnico è arrivato al Filadelfia poco prima delle 11.30.

Il video: