Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione



Dopo l’ultima stagione da protagonista con l’Udinese, Lorenzo Lucca par aver attirato su di se l’interesse delle due squadre di Milano. Il Milan si presenta come la favorita, dal momento che aveva già seguito il giocatore in passato e in più spinge per riuscire a ottenere un giovane attaccante che possa fare la differenza. Tuttavia la concorrenza per il giovane attaccante nato a Moncalieri è alta, oltre ai rossoneri, anche l’Inter pare intenzionata a monitorare la situazione del giocatore. La cifra per ottenerlo a titolo definitivo si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro, numeri decisamente alla portata per le due squadre. Tuttavia l’Inter sembra interessata a Bonny, l’attaccante del Parma che grazie ai gol realizzati nel corso della stagione ha aiutato la sua squadra a ottenere la salvezza. Il Bologna guarda all’attacco e ha messo nel mirino Dzeko, che nell’ultima stagione al Fenerbahce ha messo a segno 21 gol.

Il mercato del Napoli

Ormai manca solo più l’ufficialità a Marianucci per diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il giovane difensore classe 2004 nella giornata di oggi ha ultimato le visite mediche verso quella che molto probabilmente sarà la sua nuova squadra per la prossima stagione. Il giocatore la scorsa stagione ha disputato il campionato con l’Empoli, che a seguito di diverse trattative di mercato ha ceduto alla corte del Napoli, che è prossimo ad acquistare Marianucci per una cifra intorno ai 9 milioni di euro. Tra gli altri obbiettivi di mercato della squadra campione d’Italia è emerso il nome di Musah, il centrocampista del Milan che nel corso della stagione ha destato l’interesse di Antonio Conte che sta spingendo per poter aver in rosa il centrocampista statunitense per la prossima stagione.

Il mercato del Pisa

Dopo 34 anni lontano dal campionato di massima serie italiano, il Pisa con i risultati ottenuti nel corso della stagione è riuscito a concretizzare il sogno di tornare in Serie A. Affinché questa avventura tra le grandi squadre italiane possa durare il più a lungo possibile, la squadra toscana ha già inserito due nuovi giocatori tra i membri della propria rosa: il difensore Lusuardi e il centrocampista Vural, entrambi provenienti dal Frosinone. Nelle ultime ore un altro giocatore è stato associato al Pisa, si tratta del giovane centrocampista della Roma Darboe, la squadra della capitale sarebbe infatti disposta a mandare nuovamente il giocatore in prestito per permettergli di acquistare una certa esperienza in Serie A.

Il prossimo obbiettivo del Sassuolo

Un’altra squadra neo promossa che tenterà di rendersi più competitiva per la prossima stagione è il Sassuolo. Dopo un ottimo campionato disputato in Serie B, i nero verdi hanno iniziato a monitorare le diverse situazioni di mercato in cerca di un nuovo elemento per la difesa. Tra i diversi nomi, quello che ha destato più interesse è quello di Derrick Kohn, terzino sinistro di proprietà del Galatasaray che la scorsa stagione è andato in prestito al Werder Brema.