Calciomercato Torino / La pista Milan si sta raffreddando ma per il centrocampista cresce l’interesse dell’Atalanta

Nonostante Ricci non abbia concluso la stagione nel migliore dei modi, rimane uno dei talenti più importanti del Torino. Chi conosce bene le abilità del centrocampista è proprio Ivan Juric, il nuovo allenatore dell’Atalanta, che quando era in granata aveva avuto modo di far crescere il centrocampista e ora sarebbe ben lieto di averlo a disposizione all’Atalanta. Per il numero 28 granata aveva chiesto informazioni anche il Milan ma la pista rossonera si sta pian piano raffreddando.

Ricci per sostituire Ederson

Il tecnico croato in questa sessione di mercato estiva potrebbe essere costretto a dover salutare un giocatore chiave dell’Atalanta, il brasiliano Ederson, che dopo essersi reso protagonista nelle ultime stagioni ha attratto su di se l’interesse dell’Al-Hilal. In caso di addio, Ricci sarebbe uno dei principali indiziati per sostituirlo, il suo arrivo a Bergamo gli permetterebbe di esordire in Champions League e conoscere realtà calcistiche a cui non era abituato al Torino. L’Atalanta con questa operazione di mercato potrebbe aggiudicarsi un giocatore che saprebbe come adattarsi bene allo stile di gioco di Juric. Con la maglia granata Ricci ha dimostrato di essere uno dei migliori della rosa nella fase di transizione tra il reparto difensivo e quello offensivo, le sue giocate in più di un’occasione hanno permesso ai granata di eludere il pressing avversario per rendersi poi subito pericolosi nei confronti della porta avversaria.

L’operazione di mercato

Il presidente del Torino Urbano Cairo al termine della stagione ha dichiarato di essere disposto a cedere alcuni giocatori importanti della squadra in caso di una buona offerta. “Uno o due giocatori potrebbero essere ceduti” aveva raccontato. In questo contesto acquista notevole risalto il cartellino di Ricci. Il valore del giocatore è stimato intorno ai 30 milioni di euro, una cifra importante che porterebbe una notevole plusvalenza nelle casse del Torino.