Calciomercato Torino / I granata seguono il giovane centrocampista dell’Empoli ma dovrà confrontarsi con le offerte di altre squadre

Jacopo Fazzini nelle ultime giornate della stagione si è guadagnato l’attenzione di diversi club, sia italiani che europei. Il giovane talento nei prossimi giorni sarà impegnato a competere con i propri compagni di nazionale agli Europei Under 21, insieme, tra l’altro, a Cesare Casadei. Il rendimento delle sue prossime sfide sarà determinante per dimostrare ai diversi club che lo seguono di essere un valido elemento che potrebbe arricchire la rosa di diverse squadre.

L’interesse del Torino

Nel corso dei prossimi giorni Jacopo Fazzini avrà su di se l’attenzione di diversi osservatori che vorranno determinare da vicino le qualità del giocatore. Il centrocampista classe 2003 dopo l’ottima stagione si è candidato a essere uno dei prossimi giocatori di proprietà dell’Empoli a essere ceduto nel corso della sessione di mercato estiva. Fazzini è uno degli obiettivi di mercato di Marco Baroni che vorrebbe aggiudicarsi il giovane talento per rinforzare la propria squadra in vista della prossima stagione. L’ammirazione per il giocatore nasce da lontano, basti pensare che lo voleva anche a gennaio per rinforzare la Lazio.

La situazione di mercato

Nonostante l’ottimo contributo che Fazzini ha fornito alla sua squadra, al termine della stagione l’Empoli non è riuscito a salvarsi e anche per questo il giocatore sarà interessato a iniziare una nuova avventura in un nuovo club per mettersi alla prova con squadre più competitive. Oltre al Torino, anche il Benfica è sulle tracce del giocatore, Fazzini grazie al suo rendimento ha destato l’interesse del club portoghese. Il Benfica la prossima stagione disputerà la nuova edizione della Champions League, e per arrivare ad avere una formazione competitiva, negli ultimi giorni si è inserita tra le possibili candidate a voler siglare il classe 2003.