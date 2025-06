Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Sarri dal suo arrivo sulla panchina della Lazio ha subito dimostrato di voler inserire nuovi giocatori nella propria rosa, l’obbiettivo del nuovo tecnico è quello di rinforzare il reparto di centrocampo in vista della prossima stagione. Tra i principali obbiettivi di mercato, la Lazio sta monitorando la situazione di Gedson Fernandes. Il giovane centrocampista classe 1999 ha da poco terminato la sua stagione al Besiktas, in cui è riuscito a trovare ben 7 reti in 34 presenze in campionato. Il cartellino del giocatore si aggira intorno ai 18 milioni di euro, tuttavia se l’operazione di mercato dovesse sfumare, la Lazio potrebbe ripiegare su altri obbiettivi di mercato come Colpani, e Fabbian, il giovane centrocampista del Bologna.

Il futuro di Kolo Muani

Dopo essere arrivato alla Juventus nella sessione di mercato invernale, Kolo Muani è riuscito fin da subito a dare un impatto importante alla squadra. Il giocatore francese attualmente di proprietà del PSG dopo un inizio incoraggiante è andato in contro a un calo di prestazioni che hanno messo in dubbio il suo futuro alla Juventus. Tuttavia la squadra francese sembra essere disposta a dare nuovamente in concessione il giocatore ai bianconeri per un prestito stagionale con una clausola di diritto di riscatto che si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro. Un altro giocatore della Serie A a essere protagonista di diverse trattative di mercato è il difensore croato Bradaric. Il Verona dopo averlo ottenuto in prestito per la scorsa stagione dalla Salernitana sarebbe ora interessato a rendere ufficiale la permanenza del giocatore che nel corso della stagione si è rivelato un elemento cardine della squadra veneta.

L’obbiettivo della Cremonese

Dopo aver vinto i Playoff di Serie B contro lo Spezia, la Cremonese si sta preparando per iniziare la nuova stagione in Serie A. Per affrontare il campionato di massima serie italiana la squadra lombarda sta valutando di compiere qualche operazione di mercato nel corso della sessione estiva. Tra i principali obbiettivi della squadra, nelle ultime ore è uscito il nome di Darboe, giocatore di proprietà della Roma che ha da poco terminato la sua stagione in prestito al Frosinone. Il giocatore attualmente sta recuperando da un infortunio, ma dopo la sua guarigione la Roma potrebbe valutare di mandare in prestito il giocatore per permettergli di acquisire maggiore esperienza in Serie A.