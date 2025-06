Calciomercato Torino / Il centrocampista inglese piace a Vagnati che lo sta seguendo da diverso tempo e vorrebbe portarlo sotto la Mole

La retrocessione dell’Empoli apre la possibilità al Torino di poter pescare in casa della squadra toscana per cercare possibili obiettivi di mercato senza dover usufruire di cifre importanti. Nonostante la squadra di d’Aversa la prossima stagione sarà una delle protagoniste del campionato di Serie B, l’Empoli in rosa vanta ancora diversi giovani talenti che potrebbero incuriosire diversi Club. Anjorin è uno dei nomi caldi del mercato, il Torino aveva iniziato a monitorare le prestazioni del giocatore già da diversi mesi, e l’inglese potrebbe diventare un valido elemento per incrementare la rosa di Baroni.

Il rendimento stagionale

Anjorin in poco tempo è riuscito a guadagnarsi un discreto minutaggio che l’ha portato a ricevere l’attenzione di diverse squadre grazie alle serie di ottime prestazioni. Sebbene abbia esordito in Serie A solamente in questa stagione, Anjorin in pochi mesi è riuscito ad adattarsi in modo sorprendente al nuovo campionato, diventando una pedina importante del gioco di D’Aversa. Nonostante il centrocampista classe 2001 fosse abituato a giocare lontano dalla porta avversaria, , Anjorin in 22 presenze è riuscito a fornire un discreto contributo in fase offensiva con 2 gol e 3 assist.

La situazione di mercato

Dopo una serie di prestiti che l’hanno visto giocare anche nelle leghe minori inglesi, Anjorin è arrivato ufficialmente all’Empoli da svincolato dopo aver firmato un contratto triennale fino al 2027. Con la retrocessione della squadra toscana in Serie B, il giovane centrocampista potrebbe spingere per essere ceduto e poter tornare a competere in Serie A. I tempi della trattativa saranno però lunghi: per il Torino l’inglese è il possibile sostituto di Samuele Ricci, Urbano Cairo e Davide Vagnati non affonderanno il colpo fino se non arriverà la cessione del proprio numero 28. A complicare i piani c’è poi l’Empoli, le cui richieste economiche sono al momento molto alte.