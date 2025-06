Nei prossimi giorni è in programma un incontro tra il Torino e il Napoli per discutere di Ngonge e dare avvio alla trattativa

Il Torino sembra fare sul serio per tentare di regalare Ngonge a Baroni per la prossima stagione. Nei prossimi giorni è in programma un incontro tra la società granata e il Napoli per discutere della situazione di mercato del giocatore belga. Il Torino dopo una stagione senza particolari successi cercherà di accelerare le trattative di mercato per permettere alla squadra di arrivare se non al completo al prossimo ritiro estivo almeno con un’ossatura, così da iniziare la preparazione alla prossima stagione per ottenere risultati migliori dello scorso campionato.

La squadra per il ritiro

L’obiettivo è dunque quello di presentarsi al ritiro con una formazione già ben definita (del resto lo stesso Cairo ha parlato di scelte da fare prima dell’inizio della preparazione), con i giocatori nei ruoli chiave, così da cominciare a dare una identità al gruppo. Il direttore sportivo Vagnati sta sondando diversi profili sul mercato, tra cui quello di Ngonge, per rinforzare la trequarti e offrire al tecnico Baroni le migliori opzioni offensive. Inoltre il neo tecnico del Torino potrebbe ricavare diversi vantaggi dall’iniziare il suo percorso in granata aiutato dalla presenza di un giocatore che conosce bene e che ha già allenato al Verona.

Ngonge può arrivare in prestito

Il Napoli dopo aver acquistato Ngonge dal Verona per una cifra che si aggirava intorno ai 18 milioni di euro, non vorrà cedere il giovane giocatore belga con troppa facilità. Tuttavia all’attaccante classe 2000 potrebbe non dispiacere andare in cerca di una nuova avventura in cerca di trovare più minutaggio e continuità in campo per dimostrare di essere un valido giocatore del campionato. In questo scenario il Torino rappresenterebbe un’occasione importante per il giocatore (che a quel punto si traferirebbe in prestito), che sotto la guida del suo vecchio allenatore potrebbe tornare a mostrare l’elevato rendimento che l’aveva reso l’obbiettivo di mercato del Napoli al termine della stagione 2023/2024.