Con la fine del campionato inizia il calciomercato estivo. Ecco le principali trattative delle squadre di Serie A

A pochi giorni dall’inizio del Mondiale per Club il calciomercato entra nel vivo. La notizia di giornata è l’ufficialità di Kevin De Bruyne al Napoli. Il belga è stato annunciato dal club azzurro sui social. Tijjani Reijnders ha firmato con il Manchester City. Il centrocampista si è trasferito ufficialmente dal Milan in Inghilterra per 55 milioni più 15 di bonus.

I rossoneri hanno programmato le visite mediche di Luka Modric – fissate nei giorni successivi alla fine del Mondiale per Club – e a centrocampo seguono Adrien Rabiot. La pista che porta al francese si è tuttavia raffreddata nelle ultime ore. Per l’attacco, il Milan ha avuto contatti con l’Atalanta per Mateo Retegui. Sullo sfondo resta viva l’ipotesi di Dusan Vlahovic, il cui stipendio di 12 milioni annui è ritenuto un ostacolo.

Il Cagliari su Cacace, Faraoni obiettivo della Cremonese

Il Cagliari vuole rinforzare la difesa. I rossoblù hanno inserito nella lista dei desideri il nome di Liberato Cacace. Classe 2000, il neozelandese è reduce dalla retrocessione in Serie B con l’Empoli. La permanenza del Cagliari in Serie A potrebbe favorire il trasferimento in Sardegna del giocatore.

La Cremonese vuole centrare l’obiettivo salvezza. I grigiorossi hanno vinto gli scorsi playoff di Serie B e hanno ottenuto la promozione nel massimo campionato italiano. Il club lombardo vuole rinforzare il pacchetto difensivo con un acquisto di qualità. La Cremonese è interessata a Davide Faraoni, ex terzino di Hellas Verona e Fiorentina tra le tante.

Mateo Retegui of Atalanta BC competes for the ball with Saul Coco of Torino FC during the Serie A football match between Torino FC and Atalanta BC.

Como, ecco Baturina. L’Atalanta su Adam Daghim

Il Como si prepara ad accogliere ufficialmente Martin Baturina. Il trequartista classe 2003 arriva dalla Dinamo Zagabria per 25 milioni di euro, bonus compresi. Continua l’interesse dell’Atalanta per Adam Daghim, attaccante classe 2005 del Salisburgo.

L’Inter guarda in casa Parma. I nerazzurri si sono inseriti nella corsa per Giovanni Leoni, già obiettivo della Juventus. Nel colloquio tra la dirigenza interista e quella emiliana non si è parlato solo del giovane difensore. L’Inter, infatti, sarebbe interessata anche all’attaccante Yoan Bonny.