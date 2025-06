Milinkovic-Savic sembrava poter essere il sostituto di Maignan al Milan. Con la mancata partenza del rossonero può cambiare il futuro del serbo

Il calciomercato inizia a riservare le prime sliding doors tra portieri. Negli scorsi giorni, Mike Maignan sembrava a un passo dalla firma con il Chelsea. I Blues avevano aumentato l’offerta al Milan e i rossoneri erano orientati a dire sì alla proposta inglese.

Tuttavia, le carte in tavola sono cambiate e Maignan difenderà per un’altra stagione la porta milanista. Tra i papabili sostituti del francese c’era Vanja Milinkovic-Savic. Il serbo pareva rientrare tra le due cessioni di cui ha parlato negli scorsi mesi Urbano Cairo. Ora, lo scenario potrebbe cambiare.

Il futuro di Vanja

Il peso di Milinkovic-Savic sul gioco del Torino è importante. Il portiere è il baluardo granata e nella stagione appena conclusa – nonostante qualche errore – il serbo ha messo in mostra tutta la sua affidabilità. Vanja è uno dei giocatori di maggior valore del Toro. Nella classifica dei granata più preziosi, il portiere occupa la sesta posizione.

Negli scorsi mesi, Urbano Cairo ha dichiarato che il calciomercato estivo servirà per snellire la rosa. Il presidente del Torino ha svelato che la dirigenza lavorerà per cedere 2 o 3 giocatori. L’obiettivo è quello di fare cassa, con la speranza che i soldi ricavati vengano reinvestiti per nuovi arrivi di qualità. Dunque, nonostante la permanenza di Maignan a Milano, il futuro di Milinkovic-Savic a Torino rimane un rebus anche perché, non va dimenticato, nel contratto ha una clausola rescissoria di 20 milioni.

Il possibile sostituto

L’addio di Milinkovic-Savic non è cosa certa, ma le probabilità di una separazione tra il club e il giocatore restano alte. Dunque, il Torino vaglia le opportunità sul mercato per non farsi trovare impreparato in caso di addio del serbo.

Il nome che gira da più tempo nell’ambiente granata è quello di Elia Caprile. Classe 2001, l’estremo difensore veneto ha difeso i pali del Cagliari nella scorsa stagione. Il portiere ha avuto modo di crescere grazie all’esperienza a Napoli in cui si è allenato quotidianamente con Alex Meret. Dunque, Caprile potrebbe essere un profilo affidabile per il post Vanja.