Le notizie di oggi, sabato 27 giugno 2026, di calciomercato in Serie A: Genoa su Cajuste e per il portiere Suzuki sirene dall’Inghilterra

Lunedì 29 giugno si apre ufficialmente la sessione di calciomercato estiva che sarà aperta fino al 1 di settembre. Inoltre martedì 30 giugno scadono i contratti di molti giocatori e ci saranno anche occasioni a parametro zero. Nonostante la finestra non sia ancora aperta, già tutte le squadre in Serie A si stanno muovendo alla ricerca dell’affare giusto. Genoa di De Rossi che cerca rinforzi a centrocampo. Morten Frendrup, dopo l’ennesima ottima stagione, potrebbe lasciare la Liguria. Su di lui gli occhi di Italiano, nuovo allenatore in Turchia del Besiktas. Genoa che quindi ha messo nel mirino Jens Cajuste, centrocampista svedese classe 1999 del Napoli ma che nell’ultima stagione ha conquistato la promozione in Premier League, in Inghilterra in prestito con la maglia dell’Ipswich Town.

Suzuki in uscita?

Zion Suzuki, portiere del Parma, ha conquistato i sedicesimi di finale ai Mondiali con il suo Giappone. Affronterà il Brasile. In Emilia-Romagna da due stagioni, potrebbe salutare in estate. Su di lui infatti sirene inglesi, con il Leeds United che è interessato. Anche Adrian Bernabè è in uscita. Il suo contratto scade nel 2027 e il rinnovo è stato rifiutato. Ecco allora che i crociati vogliono monetizzare subito, cedendo il loro numero 10. Due squadre al momento su di lui: Sporting Lisbona e Fiorentina.

Restyling Fiorentina

Fiorentina reduce da una brutta stagione, iniziata male con Pioli e salvata da Vanoli. Fabio Grosso è pronto a iniziare il suo percorso in panchina. I viola sono molto attivi sul mercato e trattano con il Cagliari per Michel Adopo e con il Sassuolo per Andrea Pinamonti.

Milan: fatta per Gonçalo Ramos

Il Milan di Ruben Amorim, nuovo allenatore portoghese, avrà il suo nuovo numero 9. Anch’esso portoghese. Si tratta di Gonçalo Ramos, attaccante numero 9 del Paris Saint-Germain esploso al Benfica. Mai un titolare fisso in Francia, ma ha sempre fatto i suoi gol. Affare record e acquisto più caro della storia del Milan per circa 60 milioni di euro.

Roma e Atalanta su Gustavo Puerta

Roma e Atalanta attratte dal classe 2003 colombiano Gustavo Puerta. Centrocampista in forza al Racing Santander, sta facendo molto bene ai Mondiali e ha anche fatto gol contro l’Uzbekistan.